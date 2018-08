Freunde gigantischer Mechs und flotter Echtzeit-Strategie sollten sich den kommenden Donnerstag großzügig freiräumen. Am 9. August startet nämlich die Alpha 1 des Kickstarter-Hits Iron Harvest. Damit halten die Entwickler ihren vorab angekündigten Zeitplan ein.

Mitspielen dürfen Vorbesteller und Kickstarter-Backer (Deluxe Edition und aufwärts). Zugucken kann jeder, denn wir streamen die Iron-Harvest-Alpha gleich am Donnerstag auf unserem Twitch-Kanal MAX.

Wann? Donnerstag, 9. August 2018

Uhrzeit? 18 bis 20 Uhr

Wo? Auf Twitch!

Monsters & Explosions - Unser Livestream-Kanal auf Twitch

Seitdem wir im März bereits eine frühe Version von Iron Harvest anspielen konnten, haben die deutschen Entwickler von King Art Games fleißig an ihrem Strategiespiel mit Dieselpunk-Setting geschraubt.

Die Alpha 1 soll eine stark überarbeitete Version der von uns gespielten Challenge-Map bieten sowie eine ganz neue Skirmish-Map für Duelle gegen die KI. Multiplayer-Matches heben sich die Entwickler für die zweite Alpha (voraussichtlich Dezember 2018) auf.

Das Spiel basiert auf der »World of 1920+« des polnischen Künstlers Jakub Rozalski. Darin erleben wir eine alternative Realität, in der der Erste Weltkrieg bereits mit Mechs ausgefochten wurde. Spielerisch orientiert sich King Art deutlich spürbar an Relics Strategie-Hit Company of Heroes. Alle Infos über Iron Harvest lest ihr in unserer Mega-Preview:

Die Entwickler planen übrigens, Iron Harvest auch auf PS4 und Xbox One zu veröffentlichen. Wie vorab angekündigt, wird die Alpha-Version allerdings aus organisatorischen Gründen exklusiv auf dem PC spielbar sein. Vorbesteller der Konsolenversionen erhalten einen PC-Zugang.