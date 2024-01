Eine fast vergessene Marvel-Heldin wartet schon seit zwei Jahren auf ihre Solo-Serie, jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen

Riri Williams a.k.a. Ironheart (Dominique Thorne) konnte bisher noch nicht so recht abheben. Ihre Disney-Plus-Serie verzögert sich weiter. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ironheart lässt ganz schön auf sich warten. Im Dezember 2020 als neue TV-Serie für Disney Plus angekündigt, wurde der Dreh eigentlich schon im Oktober 2022 abgeschlossen. Die neue Superheldin Riri Williams (Dominique Thorne) feierte dann in Black Panther 2 ihr MCU-Debüt, die Solo-Serie sollte dann eigentlich Ende 2023 bei Disney Plus starten.

Was wurde eigentlich aus Marvel's Ironheart?

Daraus wurde (offensichtlich) nichts und im Moment sieht es ganz danach aus, als müssten Fans weiter warten: Obwohl ein Release irgendwann 2024 definitiv realistisch wäre, geht aus Datenbankeinträgen von Marvel (via X, ehemals Twitter) hervor, dass Ironheart wohl erst am 3. September 2025 bei Disney Plus startet. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht!

Jetzt gibt es zumindest ein neues Lebenszeichen von Ironheart und das liefert die Hauptdarstellerin Dominique Throne höchstpersönlich. Von Deadline auf ihre Marvel-Serie angesprochen, gibt Thorne im Interview das folgende Update:

Die Dreharbeiten sind tatsächlich abgeschlossen. Ich kann soviel sagen: Schnallt euch an, macht euch bereit. Es kommt ein wilder Ritt auf euch zu, wie es [für Marvel] eben üblich ist. Es wird eine epische Reise und ich freue mich darauf, euch daran teilhaben zu lassen.

Fehlstart für die neue Marvel-Heldin

Warum Ironheart so lange auf sich warten lässt? Die ursprünglichen Dreharbeiten sollen, wie bereits erwähnt, im Oktober 2022 abgeschlossen worden sein. Doch für 2023 wurden Nachdrehs angesetzt, die durch den monatelangen Schauspieler- und Autorenstreik ausgebremst wurden. Ein Release Ende 2023 war da schon längst nicht mehr realistisch.

Außerdem dürfte die Produktion von Ironheart ebenfalls durch die Turbulenzen hinter den Kulissen von Marvels TV-Abteilung ins Stocken geraten sein. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem die verheerende Resonanz auf Secret Invasion, die hohen Kosten sämtlicher MCU-Serien und das Produktions-Debakel von Daredevil: Born Again.

Das hat Marvel dazu bewegt, die Strategie für hauseigene Disney-Plus-Serien zu überdenken. Seitdem soll nicht länger wild drauf losgedreht werden, um die Geschichte in der Postproduktion zusammenzuschustern. Stattdessen setzt man klassisch auf Showrunner und Staffel-Fahrpläne.

Ironheart ist übrigens als direkte Fortsetzung zu Black Panther: Wakanda Forever zu verstehen. In dem Kinofilm feierte Dominique Thorne in der Rolle von Riri Williams ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe. Doch seitdem hat ihre persönliche TV-Serie für den Streamingdienst Disney Plus auf sich warten lassen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Marvel’s Ironheart? Wie gut haben euch Black Panther: Wakanda Forever und Riri Williams’ MCU-Debüt darin gefallen? Wie zufrieden seid ihr aktuell mit den Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!