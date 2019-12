Ein Nutzer auf Reddit hat einen absurden Bug entdeckt, der den Fotomodus von Star Wars Jedi: Fallen Order betrifft. Öffnet man die Kamera im richtigen Moment, wehrt diese offenbar mit Leichtigkeit Raketengeschosse ab. Ihr könnt sogar einfach mit der unsichtbaren Kamera auf die Rakete zufahren - da leuchtet selbst das Lichtschwert blass vor Neid.

Als Beweis liefert TR1CKSt3R ein Video vom Bug:

Ein Nutzer merkt unter dem Video an, dass die Explosion dem Helden Cal Kestis so zwar nicht schadet, Gegnern aber sehr wohl. Damit verwandelt sich der Fotomodus nicht nur in ein Schutzschild, sondern auch noch in eine nützliche Waffe.

Eigentlich sollte der Modus euch nur das Geschehen pausieren und die Kamera frei drehen lassen, um beeindruckende Schnappschüsse zu kreieren und diese mit Filtern zu bearbeiten.

Der Fotomodus wurde am 11. Dezember über den Patch 1.07 ins Spiel eingeführt. Teil des Updates war auch die Möglichkeit, das eigene Lichtschwert noch vielseitiger kosmetisch anzupassen. Seid ihr hier mit den Optionen im Spiel nicht zufrieden, empfehlen wir unsere Mod-Übersicht zu neuen Lichtschwertfarben, Outfits und mehr. Unser Guide hilft zudem dabei, neue Farbtöne im Spiel freizuschalten.

