Eurem explosiven Dezember steht nichts mehr im Wege: Wie die Entwickler von Avalanche Studios auf Twitter mitteilen, hat Just Cause 4 den Goldstatus erreicht. Das Open-World-Abenteuer erscheint am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One.

We are pleased to announce that #JustCause4 has GONE GOLD for its worldwide release on December 4th ? Congratulations to @AvalancheSweden for their amazing work creating Solís and Rico’s most ambitious adventure yet ?? https://t.co/eieCqdnMgR pic.twitter.com/6iVHc9kHFy — Just Cause 4 (@justcause) October 30, 2018

Just Cause 4 soll mit seiner 1024 Quadratkilometer großen Spielwelt und spektakulären Wettereffekten, die auch Einfluss auf das Gameplay haben, der bislang ambitionierteste Teil der Reihe werden. Die Spieler sollen sich außerdem ganz darauf konzentrieren können, Quatsch zu machen, weshalb man nicht sofort stirbt, wenn zum Beispiel der Blitz in einen einschlägt - kann ja mal passieren.

Wir begleiten erneut Held Rico Rodriguez nach Südamerika, wo er das fiktive Land Solis von einer Söldnerbande und ihrer skrupellosen Anführerin Gabriela befreien soll. Dazu stellt er sich in beliebiger Reihenfolge den Aufgaben und Herausforderungen in der Open World und verbündet sich mit den Rebellen rund um eine Frau namens Mira. Insgesamt soll Just Cause 4 so mehr Abwechslung und eine persönlichere Story bieten.