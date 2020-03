Keine XP in CoD Modern Warfare: Bug stoppt Progression

Durch einen schweren Bug in Call of Duty: Modern Warfare kann es derzeit vorkommen, dass ihr nach einem Match keine Erfahrungspunkte erhaltet. Ohne XP gibt es auch keinen Levelfortschritt. Obwohl der Fehler offenbar nicht alle Spieler betrifft, verraten zahlreiche Twitter-Meldungen, dass viele vor dem gleichen Problem stehen.

Teilweise haben Spieler mehrere Stunden lang gespielt und für kein einziges Match Erfahrung erhalten. Die Verärgerung ist - verständlicherweise - groß. Entwickler Infinity Ward hat den Bug erstmals vor etwa 12 Stunden bekanntgegeben, seitdem wird an einem Hotfix gearbeitet. Wann dieser zu erwarten ist, ist laut Twitter-Meldung noch nicht bekannt:

Update: We’re still investigating and working on a fix for this issue. We’ll keep you updated and thank you again for your patience. https://t.co/JcEz6Mgf90