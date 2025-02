Kingdom Come 2: Warum ihr zum Lesen unbedingt eine Brille aufsetzen solltet

Okay, diese exakte Brillenform kam erst viele hundert Jahre nach Heinrich in Mode.

Wir lernen jeden Tag neue Details über Kingdom Come: Deliverance 2. Und das, obwohl wir (auf mehrere Schultern verteilt) schon locker tausend Stunden in dem Rollenspiel verbracht haben. Ein Beispiel: Heinrich ist wohl weitsichtig. Setzt er eine Brille auf, kann er besser lesen – das muss man aber erstmal selber rausfinden!

Wir geben euch ein paar Beispiele für Items mit versteckten Buffs. Gewöhnt euch am besten an, gefundene Ausrüstung immer genau zu studieren, ehe ihr sie vorschnell zu Groschen macht!

Besser lesen mit Brille

Heinrich kann lesen, was 1403 in Böhmen nicht selbstverständlich war. Aus Büchern lernt er nützliche Dinge, zum Beispiel könnt ihr Skills steigern. Allerdings kostet euch das Zeit, in der ihr hungrig und müde werdet. Deutlich schneller liest Heinrich, wenn er eine Brille trägt! Die verleiht euch still und heimlich einen +5 Bonus auf Wissenschaft.

Das beschleunigt nicht nur euer Schmökertempo, sondern kann auch in Gesprächen helfen! Zum Beispiel, wenn ihr neunmalklug etwas auf Latein zitieren wollt. Packt die Brille am besten in eins eurer drei vorgefertigten Outfits, dann habt ihr sie immer schnell parat. Ihr findet sie zufällig beim Pündern von Truhen und Leichen oder kauft sie bei manchen Schneidern.

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Besser schmieden mit Schürze und Handschuhen

»Kleider machen Leute«, hat uns Hans Capon schon im ersten Kingdom Come eingeschärft. Und tatsächlich hilft das richtige Outfit Heinrich auch beim Schmieden! Tragt ihr eine Lederschürze, bekommt ihr +3 auf Handwerk. Mit den passenden dicken Handschuhen gibt’s nochmal +2 obendrauf.

Schmieden beschert euch einige der mächtigsten Waffen im Spiel.

Das sorgt dafür, dass ihr bessere Qualität herstellt, eure Items also höhere Werte aufweisen und natürlich auch mehr Groschen wert sind. Es lohnt sich also, das Schmiede-Outfit zu behalten! Ihr bekommt es gratis während einer der ersten Hauptquests (»Der Sohn des Schmieds«) von Radovan in Tachau.

Geheime Skills

Neben solchen Item-Boni könnt ihr für Heinrich auch Skills freischalten, die erstmal nicht im Charaktermenü auftauchen. Die haben es mächtig in sich, machen zum Beispiel aus Pebbles das beste Reittier im Spiel. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr hier in unserem Guide:

Habt ihr weitere solche versteckten Boni entdeckt? Wir halten die Augen offen, aber bisher scheinen nur diese beiden bekannt zu sein. Möglicherweise wandern noch neue ins Spiel, sobald das kostenlose Hardcore-Update oder die DLCs erscheinen. Mehr über die geplanten Inhalte erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.