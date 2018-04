Kingdom Come: Deliverance - PC-Patch 1.4.2 ist fertig, kommt in Kürze

Patch 1.4 für Kingdom Come: Deliverance sorgte an Ostern für einige wütende Berichte. Das Update sollte eigentlich nur 200 schwere Bugs entfernen, neue Anpassungsmöglichkeiten für Heinrich hinzufügen und weitere kleine Extras liefern. Doch bei Erscheinen klagten viele Spieler über Abstürze, neue Performance-Probleme, zerstörte Speicherstände oder Hauptquests, die nicht mehr abschließbar waren. Ein Hotfix musste folgen.

Patch 1.4.1 hat viele dieser Probleme als Hotfix aus der Welt geschafft, jetzt kommt mit 1.4.2 ein weiteres kleines Update, das die letzten Wogen glätten soll. Wie Chef-Entwickler Daniel Vávra auf Twitter erklärt, ist der Patch bereits fertig, man wolle jedoch die Situation aus den vergangenen Wochen vermeiden und teste das Update derzeit noch intern auf mögliche Komplikationen.

Sobald es grünes Licht vom Entwicklerteam gibt, erscheint Patch 1.4.2 auf dem PC zusammen mit Patch 1.4 für die Konsolen.

Regarding patch 1.4.2 which is gonna fix some crashes and few other issues. Its done and being tested now. I would love to give it to you before the weekend, but we know how it "worked" last week, so give us some more time. Its gonna be released for consoles as well with 1.4.