Kostenlos am Wochenende: Egal ob Shooter oder Open World, diese Woche gibt’s viel Auswahl

Euch steht gerade ein regelrechtes Buffet an kostenlos spielbaren Titeln zur Verfügung.

Dieses Wochenende kann sich wohl kaum jemand beschweren, dass er oder sie nichts zum Spielen hat. Immerhin gibt’s auf Steam, Epic und Ubisoft Connect einige starke Titel gratis zum Ausprobieren! Manche davon dürft ihr sogar für immer behalten, während euch andere nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen werden.

Besonders Shooter-Fans können sich regelrecht austoben, das Highlight geht aber dann doch an folgende Open World:

Highlight der Woche: Assassin’s Creed Syndicate

8:24 Assassin's Creed Syndicate - Test-Video: Überraschung in London - Test-Video: Überraschung in London

Genre: Action-Open-World

Action-Open-World Entwicklungsstudio: Ubisoft

Ubisoft Kostenlos erhältlich bis: 6. Dezember 2023, 14 Uhr (Ubisoft Connect)

Es gibt wohl kaum jemanden, der Assassin’s Creed Syndicate als den besten Teil der Meuchel-Reihe bezeichnet. Das Abenteuer im industrialisierten London hat aber unanfechtbare Stärken, die eine Reise definitiv lohnenswert machen - besonders, wenn sie kostenlos ist.

Allen voran ist da die Open World: London sieht fantastisch aus, so nah an der Gegenwart waren wir sonst noch nie in einem Assassin’s Creed (die Gegenwartsmissionen mit Desmond und Co. mal ausgenommen). Der Umbruch in der Gesellschaft ist auf den Straßen regelrecht spürbar.

Auch die Zwillinge sind wohl mit die sympathischsten Hauptfiguren, die die Reihe hervorgebracht hat. Die Hauptstory hat dagegen ihre Schwächen und es ist auch deutlich, dass es der letzte Teil vor dem großen Neuanfang mit Origins war.

Wer aber ein klassisches Assassin’s Creed ohne Rollenspiel-Elemente will und dem Mirage noch zu teuer ist, der sollte mal einen Abstecher in die britische Hauptstadt machen. Dafür braucht ihr nur einen Account bei Ubisoft Connect (vormals Uplay). Habt ihr euch das Spiel erstmal gesichert, ist es dauerhaft euer.

Weitere Gratis-Aktionen am Wochenende

Hell Let Loose

10:17 Hell Let Loose - Test-Video zum großen Multiplayer-Shooter - Test-Video zum großen Multiplayer-Shooter

Der Weltkriegsshooter Hell Let Loose hat gerade erst ein Update samt neuer Wüstenmap erhalten, da könnt ihr auch schon gratis reinspielen. 100 Spieler bekämpfen sich hier in großangelegten Schlachten, auch mit Panzern. Auf Steam zeigen sich die Spieler mit 84 Prozent positiven Rezensionen durchaus zufrieden.

Kostenlos spielbar bis: 4. Dezember 2023 (Steam)

Rainbow Six: Siege

Der Taktik-Shooter hört einfach nicht auf, größer zu werden. In 5v5-Matches müsst ihr in Rainbow Six: Siege entweder die Basis angreifen oder verteidigen. Mit über 60 Operator stehen euch etliche strategische Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr an die Sache rangeht. Hier sind nicht nur eure Reflexe wichtig, sondern vor allem die Absprache mit eurem Team.

Kostenlos spielbar bis: 7. Dezember 2023 (Steam)

BattleBit Remastered

Auch der dritte Shooter kann die Spieler überzeugen: 90 Prozent der fast 100.000 Rezensionen zeigen sich von BattleBit Remastered begeistert, auch wenn die Grafik vielleicht im ersten Moment abschreckt: BattleBit hat zwar nur ein paar Pixel mehr als Minecraft, kann dafür aber mit tadellosen FPS und 254 Spieler pro Server glänzen. Dass die gesamte Umgebung zerstörbar ist, sorgt auch für abwechslungsreiche Runden.

Kostenlos spielbar bis: 4. Dezember 2023 (Steam)

Icarus

1:00 Icarus: Release-Trailer zeigt die raue Natur des Survivalspiels vom DayZ-Schöpfer

Hier wird zwar weniger rumgeballert, Waffen gibt’s aber auch in diesem Survivalspiel. Ihr könnt euch in Icarus mit bis zu sieben Freunden im Koop zusammentun und gegen die brutale Wildnis ankämpfen. Von schneebedeckten Berglandschaften über Unterwasserwelten bis hin zur staubtrockenen Wüste findet ihr hier alles.

Die allgemeinen Rezensionen zeigen sich zwar nur ausgeglichen, das Blatt wendet sich aber langsam für Icarus: Bei den kürzlichen Rezensionen sind immerhin 80 Prozent positiv, die Entwickler verbessern ihr Spiel auch noch nach zwei Jahren regelmäßig.

Kostenlos spielbar bis: 4. Dezember 2023 (Steam)

Jitsu Squad

Bis zu vier Spieler können sich in dem Beat ‘em up gegenseitig auf die Nase geben, die bunte Cartoon-Grafik lässt das aber nie zu brutal aussehen. Euren Charakter könnt ihr auch per Level-Up verbessern.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 7. Dezember 2023 (Epic)

Mighty Fight Federation

Auch hier wird geprügelt, aber diesmal in 3D-Arenen. Zwischen 13 Spielfiguren könnt ihr wählen, um KI-Gegner oder andere Spieler dann mit Kombos in Grund und Boden zu prügeln. Aber Vorsicht: Wer Schaden nimmt, aber auch austeilt, füllt seine Hype-Energie auf. Damit lassen sich dann besonders mächtige Angriffe ausführen.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 7. Dezember 2023 (Epic)

Die Sims 4 My First Pet Stuff

50:21 Life by You ist ganz anders als Die Sims und das ist seine größte Stärke

Die Sims 4 ist schon eine ganze Weile nun kostenlos, für die Erweiterungen müsst ihr aber weiterhin blechen - außer, ihr schlagt hier zu. My First Pet Stuff könnt ihr aktuell auf Steam, Epic und EA gratis er- und behalten, womit sich neue Haustiere in das Zuhause begeben. Nicht nur Hund und Katze sind hier möglich, auch Hamster, Ratte und sogar Igel sind mit dabei.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 9. Januar 2024 (Steam, Epic und EA)

Na, welches Spiel habt ihr euch für das Wochenende rausgepickt? Werdet ihr alle drei Shooter ausprobieren oder habt ihr einen Favoriten? Oder steckt ihr doch eure Zeit in die Erkundung von London in Assassin’s Creed Syndicate? Und gebt ihr Icarus vielleicht eine Chance? Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele euch aktuell nachts wach halten!