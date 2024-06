Kostenlos auf Steam & Co.: Am Wochenende sind vier Spiele gratis und zwei könnt ihr sogar dauerhaft behalten

Am Wochenende könnt ihr wieder einige Spiele kostenlos ausprobieren oder sogar für immer behalten.

Das Wochenende ist da und damit für manche auch die Zeit, neue Spiele auszuprobieren. Wie fast jede Woche müsst ihr aber nicht unbedingt Geld ausgeben, um eure Bibliothek zu erweitern. Insgesamt vier Spiele könnt ihr in den nächsten Tagen nämlich kostenlos ausprobieren und zwei davon sogar dauerhaft behalten. Wir zeigen euch, was alles zur Auswahl steht.

Highlight der Woche: Stellaris

2:20 Stellaris: Zum achten Jubiläum zeigt euch ein neuer Trailer die Wunder des bekannten Universums

Genre: 4X-Strategiespiel | Release: Mai 2016 | Kostenlos spielbar bis: 24. Juni Zum kostenlosen Spiel

Wollt ihr das Weltall nicht nur erkunden, sondern auch beherrschen? Träumt ihr von einem galaktischen Imperium, das sich über hunderte Systeme erstreckt? Dann heißt ihr entweder Palpatine, oder solltet vielleicht mal Stellaris ausprobieren.

In dem 4X-Strategiespiel erstellt ihr eure eigene Alienrasse und legt ihr Aussehen, kulturelle Normen sowie die Regierungsform in eurem Reich fest. Dann beginnt die Erkundung umliegender Planeten und Systeme. Trefft ihr auf andere Völker, könnt ihr sie bekriegen oder am Verhandlungstisch Bündnisse schließen. Neben euren Gegnern stellen euch aber auch zufällige Ereignisse immer wieder vor Herausforderungen.

Stellaris ist inzwischen acht Jahre alt, hat aber für viele Spielerinnen und Spieler nichts von seiner Faszination verloren, im Gegenteil: Durch Updates und vor allem zahlreiche Erweiterungen wird das Universum immer größer. Welche sich davon wirklich lohnen, verrät euch unser Guide:

Weitere kostenlose Spiele

Tell Me Why: Dieses Abenteuer der Entwickler von Life is Strange erinnert stark an ihre anderen Spiele. Als die Zwillinge Tyler und Alyson löst ihr mithilfe eurer übernatürlichen Kräfte die Geheimnisse eurer Kindheit. Eure Entscheidungen in Dialogen wirken sich darauf aus, wie die Geschichte ausgeht. Kostenlos abholen und behalten bis zum 1. Juli auf Steam

Knightfall: In diesem Battle-Royale-Shooter tragt ihr zwar moderne Schusswaffen, aber kämpft euch in Ritterrüstung durch eine mittelalterliche Landschaft. Standesgemäß reitet ihr hoch zu Ross von Dorf zu Dorf, um schließlich als erster die Burg zu erreichen und dort eine Rose zu pflücken. Seit dem 18. Juni dauerhaft kostenlos auf Steam

Bei den kostenlosen Spielen ist dieses Wochenende nichts für euch dabei? Dann werdet ihr vielleicht im Steam Sale fündig. Wir haben uns für euch durch hunderte rabattierte Spiele gewühlt und einige der besten Angebote herausgesucht. Besonders günstig gibt es gerade unter anderem das Aufbauspiel Ostriv, dessen Early-Access-Version wir erst kürzlich getestet haben.