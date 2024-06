Im Steam Sale bekommt ihr gerade 13 großartige Spiele zum Schnäppchenpreis

Im Steam-Sale sind gerade unter anderem Dredge, The Invincible und Manor Lords im Angebot.

Wie jede Woche werden auf Steam wieder hunderte Spiele zu günstigeren Preisen verkauft. Wir haben uns für euch umgeschaut und einige der besten Angebote herausgesucht. Wie immer gilt: Alle Spiele waren zuvor nie günstiger auf Steam zu haben. Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Manor Lords

12:58 Manor Lords - Test-Video zur Early-Access-Version des Mittelalter-Hits

Genre: Aufbauspiel | Release: April 2024 (Early Access) | Preis: 29,99 € (25 Prozent Rabatt)

Manor Lords beeindruckte schon vor dem Release mit seiner hübschen Grafik und seinem Bekenntnis zu einem möglichst realistischen Mittelalter. Vor zwei Monaten ist das Aufbauspiel dann endlich im Early Access erschienen und tatsächlich richtig gut geworden, auch wenn es längst noch nicht fertig ist.

Aus dem Nichts errichten wir hier ein bescheidenes mittelalterliches Dorf, das nach und nach zu einem hübschen Städtchen heranwächst. Wie für das Genre üblich, müssen wir unsere Einwohner mit Nahrung, Wohnraum und allerlei Annehmlichkeiten versorgen. Außerdem können wir kleine Armeen ausheben und uns gegen einfallende Truppen verteidigen oder selbst neue Regionen erobern.

Besonders beeindruckt allerdings schon im Early Access das Bauen selbst: Wohnhäuser, Marktplätze, Weiden und Felder können wir nach Wunsch an den verfügbaren Platz anpassen, wodurch sich ein sehr stimmiges Gesamtbild ergibt.

Weitere spannende Angebote

Assetto Corsa: Die Rennsimulation mit Fokus auf Realismus ist inzwischen zwar schon über 10 Jahre alt, ist dafür aber zum absoluten Spottpreis zu haben. Und nach all den Jahren sind auch immer noch tausende Spielerinnen und Spieler aktiv. (2 Euro, 90 Prozent Rabatt)

Car Mechanic Simulator 2021: Wer lieber schraubt anstatt zu fahren, kann sich hier eine eigene Autowerkstatt aufbauen, Reparaturaufträge erfüllen und heruntergekommene Autos wieder aufmotzen. (11 Euro, 55 Prozent Rabatt)

1:17 Car Mechanic Simulator 2021 zeigt im Trailer die neuen Features

Civilization 6: Gerade erst wurde der Nachfolger angekündigt, jetzt könnt ihr euch das beliebte Globalstrategiespiel besonders günstig im Steam-Sale sichern. Ihr begleitet eine Kultur eurer Wahl durch die Weltgeschichte und errichtet ein Imperium (3 Euro, 95 Prozent Rabatt)

21:56 Darf Civilization 7 überhaupt »revolutionär« sein?

Dawn of Man: Eine Städtebausimulation, die euch in ein außergewöhnliches prähistorisches Setting schickt. Ihr baut eine Siedlung für euren steinzeitlichen Stamm auf und führt ihn bis in die Eisenzeit. (10 Euro, 60 Prozent Rabatt)

7:47 Steinzeit-Strategie Dawn of Man - Test-Video zum Überraschungs-Hit - Test-Video zum Überraschungs-Hit

Dredge: In diesem Steam-Hit verdient ihr eure Brötchen als mutiger Fischer, lasst euch aber auf eine verhängnisvolle Schatzjagd ein. Während ihr die Geheimnisse der Inseln erforscht, müsst ihr euch vor riesigen Monstern und eurem eigenen Verstand hüten. (16 Euro, 35 Prozent Rabatt)

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

GTFO: Ein Koop-Shooter, bei dem die Zusammenarbeit überlebenswichtig ist. Als Team von bis zu vier Spielerinnen und Spielern schleicht und kämpft ihr euch durch von Monstern verseuchte, unterirdische Anlagen. (20 Euro, 50 Prozent Rabatt)

1:19 GTFO: Der vielleicht härteste Koop-Shooter auf Steam zeigt neue düstere Expeditionen

Journey To The Savage Planet: Allein oder im Koop erkundet ihr für ein Raumfahrtunternehmen einen unbekannten Planeten, löst Rätsel und entdeckt Geheimnisse. Dabei erlebt ihr eine Geschichte, die mit viel schwarzem Humor erzählt wird. (7,50 Euro, 75 Prozent Rabatt)

10:36 Journey To The Savage Planet - Test-Video zur Shooter-Überraschung

Killer Frequency: Die Entwickler beschreiben das Spiel als Horror-Comedy-Abenteuer . Als Radiomoderator in einer US-amerikanischen Kleinstadt müsst ihr hier Anrufe eurer Zuschauer entgegennehmen und Rätsel lösen, um einen Serienmörder zu fassen. (10 Euro, 60 Prozent Rabatt)

1:19 Killer Frequency: Neues Horrorspiel ist grausam und lustig zugleich

Ostriv: In diesem Aufbauspiel kümmert ihr euch um das Wohlergehen einer ukrainischen Stadt im 18. Jahrhundert. Ostriv befindet sich seit vier Jahren im Early Access, wird aber weiterhin mit regelmäßigen Updates versorgt. (17 Euro, 20 Prozent Rabatt)

Starship Troopers: Terran Command: Ein Strategiespiel im Universum des namensgebenden Films, in dem ihr eure Soldaten in den Kampf gegen Bugs schickt. Terran Command macht zwar viel falsch, aber trotzdem Spaß, gerade wenn ihr Fans des Films seid. (17 Euro, 40 Prozent Rabatt)

11:03 Starship Troopers: Terran Command - Test-Video zum RTS-Spiel

The Invincible: Ein Weltraum-Abenteuer, das auf dem gleichnamigen Roman von Stanislaw Lem beruht. Als Astronautin sucht ihr nach eurer verschollenen Crew und macht erschreckende Entdeckungen. (20 Euro, 34 Prozent Rabatt)

12:12 The Invincible - Test-Video zum Sci-Fi-Abenteuer

Turnip Boy Robs a Bank: Als kriminelle Rübe seid ihr mit der berüchtigten Gewürz-Gang unterwegs und plant einen Bankraub. Humorvoller 2D-Shooter mit 95 Prozent positiven Steam-Rezensionen. (10 Euro, 30 Prozent Rabatt)

Alle Angebote im Preisvergleich

Zum Schluss gibt es natürlich wie gewohnt unseren Preisvergleich, damit ihr auf jeden Fall das beste Angebot wahrnehmen könnt. Solltet ihr bei den heutigen Highlights gar nicht fündig geworden sein, gibt es hier für euch noch mehr Spiele zu entdecken:

Unser Autor Christian ist wie jede Woche auf die Suche nach Geheimtipps gegangen und stellt euch fünf neue Steam-Spiele vor, von denen ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Ebenfalls ein kleinerer Release ist Still Wakes the Deep, das euch auf eine unheimliche Ölbohrinsel schickt.

Mitten im Rampenlicht steht dagegen Shadow of the Erdtree. Wie gut die Erweiterung von Elden Ring geworden ist, lest ihr in unserem Test.