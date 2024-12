Kostenlos am Wochenende: Ihr könnt gerade 6 Spiele gratis spielen und 3 davon für immer behalten

Am Wochenende werdet ihr kostenlos zu Metropolen-Erbauern und Elite-Schützen.

Endlich Freitag! Das Wochenende steht vor der Tür und hat ein paar richtig coole Spiele im Gepäck. Statt eure Zeit auf Weihnachtsmärkten mit viel zu teurem Glühwein zu verplempern, befüllt doch lieber eure Spielbibliotheken mit kostenlosen Spielen. Steam und Epic Games haben übers Wochenende nämlich ein paar Gratis-Titel für euch, von denen ihr manche sogar behalten dürft!

Highlight #1: Cities Skylines 2

2:27 Egal ob Kleinstadt oder Metropole, Cities Skylines 2 wirkt im Launch-Trailer riesig

Genre: Aufbau-Strategie | Release: 24. Oktober 2023 | Entwickler: Colossal Order Kostenlos spielen bis 9. Dezember, 19 Uhr

Mit Cities Skylines 2 ist der Nachfolger einer gefeierten Städtebau-Simulation erschienen. Wie auch im Vorgänger setzt ihr alles daran, eure Siedlung nach und nach zur Metropole zu verwandeln. Ihr sorgt für eine funktionierende Infrastruktur, baut das Verkehrsnetz aus und gestaltet verschiedene Stadtgebiete.

Grundsätzlich verbirgt sich dahinter ein ordentlicher City-Builder, doch es gab und gibt einige Probleme, die das Spielerlebnis überschatten.

Zu Release hatte Cities Skylines 2 eine schwierige Zeit, es häuften sich Performance-Probleme und die Community, die den ersten Teil so liebte, war unzufrieden. Auch ein Jahr später hat sich zumindest an der Wertung auf Steam wenig getan. Aktuell bewegt sich dort die Wertung mit 53 Prozent bei einem ernüchternden »Ausgeglichen«

Damit ist das Gratis-Wochenende für euch eine perfekte Gelegenheit auszutesten, ob Cities Skylines zu euch passt, ihr über seine Fehler hinwegsehen könnt, oder doch lieber die Finger davon lasst.

Hightlight #2: Rainbow Six: Siege

4:06 Großes Rework: In Rainbow Six Siege ist ein altbekannter Operator plötzlich kaum wiederzuerkennen

Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 2015 | Entwickler: Ubisoft Kostenlos spielen bis 12. Dezember, 13 Uhr

Im taktischen Ego-Shooter Rainbow Six: Siege werft ihr euch in 5-gegen-5-Matches ins Getümmel. Das Verteidiger-Team nutzt die Umgebung, indem Wände verstärkt und Barrikaden errichtet werden, um sich vor dem Angreifer-Team zu schützen. Dieses wiederum setzt alles daran, diese Verteidigungslinien zu zerbrechen.

Das Besondere an Rainbow Six ist das Operator-System. Ihr wählt aus einer Vielzahl von Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Gadgets aus, um euch in den Kampf zu stürzen.

In den letzten Jahren wurde der Shooter mit regelmäßigen Updates um weitere Operatoren, Maps und verschiedenen Events erweitert. So wurde endlich auch Crossplay mit dem Start von Operation Collision Point hinzugefügt, sodass ihr, auch wenn ihr über Steam spielt, mit euren Konsolen-Freunden loslegen könnt.

Weitere kostenlose Spiele

Synth Riders : Wenn ihr eine VR-Brille besitzt, könnt ihr außerdem dieses Rhythmus- und Tanzspiel ausprobieren. Das funktioniert aber nicht wie Genre-Kollege Just Dance, sondern erinnert eher an Beat Saber. Ihr bewegt euch entlang einer Rail und sammelt in 144 verschiedenen Songs Punkte. Kostenlos spielen bis : 9. Dezember auf Steam

: Wenn ihr eine VR-Brille besitzt, könnt ihr außerdem dieses Rhythmus- und Tanzspiel ausprobieren. Das funktioniert aber nicht wie Genre-Kollege Just Dance, sondern erinnert eher an Beat Saber. Ihr bewegt euch entlang einer Rail und sammelt in 144 verschiedenen Songs Punkte. Pankapu : In diesem 2D-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Pankapu, der die Welt der Träume von einer Albtrauminvasion befreien soll. So lest ihr schlechten Träumen mit Schwert und Magie die Leviten, während ihr die tragische Geschichte eines Kindes in der realen Welt erlebt. Kostenlos abholen und behalten bis : 18. Dezember, 19:00 Uhr auf Steam

: In diesem 2D-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Pankapu, der die Welt der Träume von einer Albtrauminvasion befreien soll. So lest ihr schlechten Träumen mit Schwert und Magie die Leviten, während ihr die tragische Geschichte eines Kindes in der realen Welt erlebt. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga : Wer keine Lust hat, sich die Episoden 1 bis 9 der Star-Wars-Saga als Filme anzuschauen, kann auf die gewohnt humoristische Lego-Adaption zurückgreifen. Euch stehen mehr als 300 Charaktere zur Verfügung, mit denen ihr 23 Planeten erkundet. Kostenlos abholen und behalten bis : 12. Dezember, 17:00 Uhr auf Epic Games

: Wer keine Lust hat, sich die Episoden 1 bis 9 der Star-Wars-Saga als Filme anzuschauen, kann auf die gewohnt humoristische Lego-Adaption zurückgreifen. Euch stehen mehr als 300 Charaktere zur Verfügung, mit denen ihr 23 Planeten erkundet. Bus Simulator 21 : Was wäre die Welt ohne Simulatoren? Entdeckt allein oder im Koop euer verborgenes Busfahrer-Talent und steuert detailgetreue Nachbauten bekannter Hersteller von Personentransportmitteln. Kostenlos abholen und behalten bis : 12. Dezember, 17:00 Uhr auf Epic Games

: Was wäre die Welt ohne Simulatoren? Entdeckt allein oder im Koop euer verborgenes Busfahrer-Talent und steuert detailgetreue Nachbauten bekannter Hersteller von Personentransportmitteln.

Und? Ist dieses Wochenende was für euch dabei? Wer bislang nicht überzeugt ist, kann sich gerne durch unsere Listen zu den kostenlosen Spielen im Game Pass und bei Prime Gaming durchwühlen. Beide haben wir oben verlinkt.

Dort findet ihr auch unseren Test zum kostenlosen Cozy-Adventure Infinty Nikki, in dem ihr ganz entspannt und modebewusst eine riesige Open World erkundet.