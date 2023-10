10 Euro für einen Angriff? Fans von Mortal Kombat 1 toben über Mikrotransaktionen

Bei einem neuen Halloween-DLC für Mortal Kombat 1 gruseln sich die Fans nur wegen des Preises.

Mikrotransaktionen in Spielen sind selten sonderlich beliebt. Gerade aber, wenn in einem Vollpreistitel neue Inhalte hinter einer Bezahlschranke verschwinden, treibt das Fans immer wieder auf die Barrikaden. Zuletzt wurde etwa die Preispolitik von Call of Duty oder Diablo 4 kritisiert, nun gibt es auch bei Mortal Kombat 1 Ärger. Auslöser ist ein Spezialangriff mit Halloween-Thema.

Viel Geld, wenig drin?

Neu im Ingame-Store von Mortal Kombat 1 ist ein Fatality, also ein tödlicher Spezialangriff, den ihr gegen einen geschwächten Gegner einsetzen könnt. Passend zum Thema setzt ihr eurem Gegner einen Kürbis auf den Kopf, und tretet dann hinein. Vorsicht, wie in Mortal Kombat üblich, ist das Ganze natürlich ziemlich brutal:

Das Problem für viele Fans ergibt sich aus dem Preis für den neuen Angriff: Dieser kostet einen Haufen Premiumwährung, für den ihr 10 Euro beziehungsweise Dollar ausgeben müsst. Bei einem Spiel, das man für 70 oder in der teureren Version sogar 100 Euro kauft, ist das in den Augen vieler Spielerinnen und Spieler schlichtweg zu viel.

Im oben verlinkten Redditthread herrscht außerdem große Einigkeit darüber, dass Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen sowieso nichts verloren hätten. So schreibt etwa MostNobyl:

Mikrotransaktionen wird man nur los, wenn man die Leute dazu bringt, nichts mehr zu kaufen. Und viel Glück damit, es gibt nämlich eine Menge Leute, die diesen Mist kaufen.

Während einige Fans sogar der Meinung sind, man müsse derartige Spiele gleich vollständig boykottieren, sehen andere das Thema wiederum entspannter. So schreibt etwa Homicidal_Pingu:

Ehrlich gesagt kümmert mich das nur wenig. Das Spiel lässt sich dadurch nicht einfacher gewinnen, es versteckt keinen Charakter hinter einer Bezahlschranke und ist nur ein saisonales Cosmetic. Wenn ihr nicht denkt, dass es seinen Preis wert ist, dann kauft es nicht.

Was denkt ihr von dem Halloween-DLC für Mortal Kombat 1? Ist der Preis für euch gerechtfertigt oder zu hoch? Und haltet ihr Mikrotransaktionen grundsätzlich für schädlich? Sind sie unter gewissen Umständen vertretbar, oder sogar zu begrüßen? Habt ihr in Spielen schon ähnliche Inhalte für Echtgeld erworben? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!