Kostenlos bei Epic: Diese Woche werden ein düsterer Shooter und ein starkes Storyspiel verschenkt

Kurz vor dem Wochenende lockt der Epic Games Store wieder mit neuen, kostenlosen Angeboten. Diese Woche werden wieder 2 Spiele verschenkt, die beide ziemlich düstere Geschichten erzählen wollen. Während euch Hell is Others in eine blutige Noir-Fantasywelt schickt, Trefft ihr in Adios eine lebensverändernde Entscheidung, die sogar euren Tod bedeuten könnte.

Wir erklären euch kurz, wie die beiden Spiele funktionieren und für für wen sie sich wirklich eignen. Und sollten euch beide Titel doch nicht zusagen, lohnen sich vielleicht unsere Empfehlungen aus dem Steam-Aufbausale für euch:

4 4 Aufbau-Sale bei Steam Wir empfehlen euch 6 besondere Spiele für unter 15 Euro

Hell is Others

Hier direkt bei Epic abholen & für immer behalten

1:27 Hell is Others kombiniert Hotline Miami mit dem PvP von Hunt Showdown

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Strelka Games & Yonder | Release: 20. Oktober 2022 Zum kostenlosen Spiel

Eigentlich möchte unsere Spielfigur Adam nur ihren Bonsai gießen. Ungünstig ist nur, dass dieser wie alle Pflanzen in seiner Welt kein Wasser, sondern Blut benötigt. Noch ungünstiger ist, dass vor unserer Wohnungstür die furchterregende, von Monstern verseuchte und wahnsinnig machende Stadt Century City wartet, wo der Tod hinter jeder Ecke lauert.

Hell is Others bezeichnet sich selbst als Extraktions-Horror-PvPvE-Top-Down-Shooter . Eure Wohnung dient euch hier als sichere Basis, von der aus ihr die Stadt erkundet, Vorräte und Ausrüstung sammelt und gegen Monster und andere Spielerinnen und Spieler kämpft. Am Ende kehrt ihr (hoffentlich lebendig) wieder in euer trautes Heim zurück, und könnt dort mit den gewonnen Ressourcen dauerhafte Vorteile freischalten. Sterbt ihr, ist alle Ausrüstung, die ihr bei euch hattet verloren.

Für wen eignet sich Hell is Others?

Mit seiner Top-Down-Ansicht und Pixelgrafik mag Hell is Others viele zunächst abschrecken. Doch wer sich darauf einlassen kann und ein Faible für Horror oder Film Noir hat, den erwartet ein durchaus spannender Multiplayer-Shooter, der auch auf Steam ziemlich gut ankommt. Allerdings mangelt es Hell is Others momentan an Spielern, Century City könnte also ziemlich leer sein. Falls ihr mehr auf Singleplayer steht, dann ist vielleicht unser aktueller Steam-Tipp etwas für euch.

Adios

Hier direkt bei Epic abholen & für immer behalten

Genre: Adventure | Entwickler: Mischief | Release: 29. Juni 2021 Zum kostenlosen Spiel

In einer kaum weniger schwierigen Lage befindet ihr euch in Adios. Das Adventure will aber nicht mit Action und Horror, sondern einer düsteren und nachdenklichen Geschichte überzeugen. Ihr seid ein Bauer, der seit Jahren der Mafia hilft Leichen verschwinden zu lassen. Doch damit ist nun Schluss!

Als euch ein langjähriger Freund und Auftragskiller erneut ein Opfer des organisierten Verbrechens bringt, eröffnet ihr ihm, dass ihr aussteigen wollt. Ihr wisst aber genau, dass er euch in diesem Fall töten muss. Ihr verbringt also den Tag gemeinsam auf dem Bauernhof, während euer Freund versucht, euch umzustimmen - was werdet ihr tun?

Für wen eignet sich Adios?

Wer sich gerne mal zurücklehnt, und eine kurze Geschichte mit Entscheidungen und Dialogen, aber ohne Kämpfe und Action erleben will, kann Adios sicher genießen. Beachtet allerdings, dass das Spiel nur auf Englisch verfügbar ist. Die Erzählung kommt bei den meisten Rezensenten auf Steam ziemlich gut an, und auch das Voice-Acting wird gelobt.

Sollte euch die Geschichte aber nicht zusagen, dann warten dieses Jahr noch viele andere Story-Highlights auf euch. Ist diese Woche auch ein Spiel für euch dabei? Gefällt euch der Shooter, oder das Adventure besser? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!