Das neue Jahr fängt so an, wie das alte aufgehört hat - mit spannenden Gratis-Spielen! Zum Beispiel schenkt euch GOG gerade das Roguelike-Rollenspiel Iratus: Lord of the Dead, wenn ihr schnell genug seid. Besonders Fans von Darkest Dungeon sollten jetzt zuschlagen.

Alle Infos zum kostenlosen Spiel bei GOG

Bis wann gibt's Iratus geschenkt? Das Angebot gilt noch bis zum 5. Januar 2022 um 15 Uhr. Also bis zum Ende des aktuellen Winter Sales bei GOG. Wenn ihr das Spiel bis dahin eurer Sammlung hinzufügt, dürft ihr es für immer behalten - ihr braucht natürlich einen Account bei GOG, um das Geschenk zu bekommen.

Was ist das für ein Spiel? Falls ihr Darkest Dungeon kennt, dürfte euch das Prinzip von Iratus bekannt vorkommen. Ihr kämpft euch als Nekromant durch Verliese an die Oberfläche, erschafft euch eine Armee aus wandelnden Untoten und tretet mit euren Dienern als Gruppe in taktischen Rundenkämpfen an. Sieht so aus:

Im Test hat uns Iratus durchaus Spaß gemacht, vor allem, weil wir endlich mal den Bösen spielen dürfen. Allerdings solltet ihr lieber keine ausgeklügelte Story erwarten, Iratus legt seinen Fokus eindeutig auf das Gameplay. Und den teils sehr gezwungenen Humor müsst ihr aushalten, dafür werdet ihr mit spannenden Mechaniken belohnt:

35 6 Test Iratus: Fans von Darkest Dungeon bekommen Taktiknachschub

Was genau bekomme ich gratis? Bei GOG bekommt ihr gerade die Standard-Version von Iratus geschenkt, die keine DLCs enthält. Dafür ist das Spiel dort wie immer DRM-frei. Und falls es euch total packt, könnt ihr euch die Erweiterungen zusätzlich einzeln kaufen. Wrath of the Necromancer bringt euch zum Beispiel zwei neue Vasallen, neue Gegner und ein neues mögliches Ende.

Hier geht's zum Gratis-Angebot: Dieser Link führt euch direkt zu Iratus bei GOG

Auch der große Steam Winter Sale läuft noch bis zum 5. Januar 2022. Bei all den Rabatt-Aktionen kann man schnell mal den Überblick verlieren, aber wir haben die besten Angebote für euch rausgesucht: Unsere persönlichen Empfehlungen findet ihr hier.