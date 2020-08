Das Wochenende naht und auch diese Woche gibt es neben einem Free Weekend ganze vier Spiele, die ihr euch gratis und für immer sichern könnt. Allerdings müsst ihr schnell sein, denn die Aktion geht teilweise nur noch bis morgen! Wir haben euch im Folgenden alle wichtigen Informationen zu den Spielen und wie ihr sie bekommt zusammengetragen.

Troy: A Total War Saga als Free Game im Epic Store

Für wen interessant? Für alle Total-War-Fans und Hobby-Strategen ist das natürlich super interessant. Doch auch Freunde von Mythologie und alter Geschichte sollten hier einen Blick drauf werfen, da das Szenario genau diese beiden Komponenten miteinander vereint. Wer sich doch noch unsicher ist. sollte einen Blick in unseren taufrischen Test zu Troy werfen:

Warum lohnt es sich? Das neue Total War erscheint erst heute und wird ab Donnerstag, 15 Uhr direkt für 24 Stunden im Epic Store verschenkt. Es versteht sich vermutlich von selbst, dass dieses Angebot vor allem für Total-War-Fans der Hammer schlechthin ist. Doch auch wer schon immer mal in die Total-War-Reihe reinschnuppern wollte, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Wie bekommt ihr es? Navigiert im Epic-Store zur Produktseite von Troy: A Total War Saga und klickt auf den grünen »Holen«-Button. Dann gehört das frisch erschienene Spiel für immer euch. Oder ihr benutzt unsere Abkürzung zur Produktseite. Das Angebot gilt nur bis zum 14. August, 14:59!

Remnant: From the Ashes als Free Game im Epic Store

Für wen interessant? Ihr liebt Shooter und Dark Souls? Dann könnte Remnant: From the Ashes genau das richtige für euch sein. Erst recht, wenn ihr gerne mit bis zu zwei Freunden zusammen im Koop gegen die Monsterhorden spielen wollt. Das empfehlen wir euch vor allem bei Boss-Gegnern, die alleine sonst echte Brocken sein können.

Warum lohnt es sich? Wem Dark Souls etwas zu schwer ist oder einfach Lust auf gepflegte Koop-Action hat, sollte sich unbedingt Remnant als kostenloses Spiel sichern. Das Waffenhandling und die zufällig generierten Gebiete bieten auch langfristig genug Abwechslung, um euch für viele Stunden zu beschäftigen. Und wenn das noch nicht reicht, gibt es noch den DLC Swamps of Corsus und ab dem 20. August auch den letzten DLC Subject 2923.

Welche Stärken und Schwächen Remnant im Detail hat, lest ihr in unserem Test:

Wie bekommt ihr es? Wie bei jedem Epic Free Game müsst ihr entweder über die Store-Startseite oder über die Suche zur Produktseite von Remnant navigieren und dann auf den grünen »Holen« Button klicken. Oder ihr klickt auf unseren Abkürzungs-Link und seid direkt da. Starttermin ist übrigens heute, Donnerstag 13. August um 17 Uhr.

The Alto Collection als Free Game im Epic Store

Link zum YouTube-Inhalt

Für wen interessant? Snowboard-Fahrer aufgepasst: In The Alto Collection könnt ihr eurem Hobby trotz Sommer und Corona nachkommen. Saust waghalsige Pisten hinab und versucht euch an Tricksprüngen.

Warum lohnt es sich? Das kleine Snow- und Sandboard-Spiel geht zwar zwischen den ganzen Gratis-Kloppern wie Troy und Remnant etwas verloren, ihr solltet es aber trotzdem nicht einfach links liegen lassen. The Alto Collection eignet sich hervorragend für entspanntes Spielen zwischendurch, ohne dass ihr irgendwelchen Monstern hinterher jagen müsst oder Schlachten zu schlagen habt.

Wie bekommt ihr es ? The Alto Collection bekommt ihr genau wie die anderen beiden Free Games über den Epic Store, indem ihr auf die Produktseite geht und auf »holen« klickt. Auch hier haben wir für euch wieder eine Abkürzung in Link-Form parat. Genau wie Remant steht übrigens auch The Alot Collection erst heute ab 17 Uhr gratis zur Verfügung.

Quake 2 als Free Game bei Bethesda

Für wen interessant? Ihr erinnert euch gerne an die guten alten Quake-Zeiten zurück oder habt Quake vielleicht noch nie gespielt? In beiden Fällen solltet ihr unbedingt bis morgen zuschlagen und euch Quake 2 sichern, das im Zuge der Quakecon 2020 verschenkt wird.

Warum lohnt es sich? Quake ist ein absoluter Shooter-Meilenstein, der als erster 3D-Shooter das gesamte Genre maßgeblich prägte. Seit 2011 steht eben jener Meilenstein auch nicht mehr im Deutschland auf dem Index und kann von allen gespielt werden.

Wie bekommt ihr es? Erstellt euch einen Bethesda-Account oder (falls ihr schon einen habt) meldet euch mit ihm im Bethesda-Launcher an. Dort könnt ihr dann Quake 2 gratis abstauben.

The Elder Scrolls Online im Free Weekend bei Steam und Bethesda

Für wen interessant? Wer bisher noch kein Geld für ESO ausgeben wollte, aber trotzdem irgendwie interessiert ist, sollte bis zum 20. August noch die Gelegenheit nutzen, das Elder-Scrolls-MMO anzutesten.

Warum lohnt es sich? In der Test-Version steckt schon eine ganze Menge drin: Ihr dürft das komplette Basisspiel, samt Morrowind-Kapitel, 500 Kronen Ingame-Währung und den Prolog des neusten Addons Greymoore innerhalb der kostenlosen Zeit ausprobieren. So könnt ihr also direkt einschätzen, ob sich nicht nur das Grundspiel, sondern auch einige der Addons lohnen.

Wie bekommt ihr es? Auf der Aktionsseite von The Elder Scrolls Online wählt ihr entweder die kostenlose Version für Steam, Bethesda-Launcher, Xbox One oder PS4 aus, meldet euch mit eurem jeweiligen Konto an und könnt direkt mit dem Download beginnen.

Bound By Flame bei GameStar Plus

Alle GameStar-Plus-Mitglieder bekommen diesen Monat das Rollenspiel Bound by Flame von uns und mit freundlicher Unterstützung unseres Partners Gamesplanet geschenkt. Wie genau das funktioniert erklären wir euch nochmal in einem separaten Artikel: