Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

Es ist Freitag und das bedeutet: Uns steht wieder mal ein Wochenende mit vielen Kostenlos-Aktionen vor, die uns spannende Titel gratis ausprobieren lassen. Diesmal bekommt ihr unter anderem gleich zwei richtig gute Koop-Spiele, eine komplexe Rätselkiste und auch für Freunde von krachender Action ist was geboten.

Falls ihr also bei den aktuellen Releases der Woche nichts für euch dabei war (oder euch Call of Duty noch mit Abstürzen auf den Zeiger geht), dann stöbert euch mal durch die Liste der Gratis-Spiele.

Highlight der Woche: Warhammer: Vermintide 2

6:55 Warhammer: Vermintide 2 - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos

Genre: (Koop)-Action | Entwickler: Fatshark | Release: 8. März 2018 | Kostenlos bis: 7. November, 19 Uhr (hier geht's zum Angebot)

Ihr wollt zusammen mit Freunden die Mächte des Chaos in die Flucht schlagen? Oder ihr sucht einfach nach einem motivierenden Spiel mit brachialen Nahkämpfen und Gemetzel? Dann ist Warhammer: Vermintide 2 für euch genau richtig. Darin stellt ihr euch Horden von bis an die Nagezähne bewaffneten Skaven, dunklen Rittern und anderem Chaosgezücht entgegen.

Ihr wählt euren Helden und einen Beruf aus und stürzt euch dann alleine oder mit bis zu drei Begleitern im Koop in die wilden Schlachten. Das letzte große Update erschien im Juni 2022 und hatte noch mehr fiese Dämonengegner im Gepäck - langweilig wird euch in Vermintide 2 garantiert nicht. Und falls ihr euch durch den offiziellen Content gespielt habt, wartet noch jede Menge spannender Kram im Steam Workshop auf euch.

Eine besonders tiefgründige Geschichte braucht ihr hier nicht erwarten, außerdem bleiben Rollenspielelemente und taktischer Anspruch relativ seicht. Trotzdem hat uns das Spiel im Test überzeugt, weil es einfach richtig viel Spaß macht und einen hohen Wiederspielwert mitbringt. Hier bekommt ihr ein dickes Paket für lau, das ihr permanent behalten dürft, wenn ihr es eurer Bibliothek hinzufügt.

87 4 Mehr zum Thema Warhammer: Vermintide 2 im Test - Left4Rats

Weitere kostenlose Spiele

Deep Rock Galactic

6:36 Deep Rock Galactic: Eines der besten Koop-Spiele auf Steam wird in Season 2 noch größer

Ein absolutes Koop-Highlight und eins der Lieblingsspiele von GameStar-Redakteur Phil: Deep Rock Galactic ist übers Wochenende bei Steam kostenlos spielbar. Ihr seid ein Weltraumzwerg auf wichtiger Mission, die euch durch brandgefährliche und vollständig zerstörbare Umgebungen führt. Hungrige Monster, aber auch wertvolle Schätze erwarten euch in den zufallsgenerierten (und sehr schicken) Höhlen, die ihr am besten gemeinsam als Team erkundet. Jede Klasse hat besondere Fähigkeiten, um Tunnel zu graben, Wände wegzusprengen oder Feinden einzuheizen.

Kostenlos spielbar bis: 6. November 2022 (hier geht’s zum Spiel)

Rising Storm 2: Vietnam

Hardcore-Shooter, der wenig überraschend im Vietnam-Krieg spielt. Insgesamt bis zu 64 Spieler treten in Rising Storm 2: Vietnam für sechs verschiedene Armeen an, euch stehen über 20 Maps und jede Menge historisch akkurater Waffen zur Auswahl. In unserem Test lest ihr, wie beeindruckend die Schlachten ablaufen.

21 3 Mehr zum Thema Rising Storm 2: Vietnam im Test

Epic verschenkt das Spiel eine Woche lang, wenn ihr es rechtzeitig holt, dürft ihr es dauerhaft behalten.

Kostenlos verfügbar bis: 10. November 2022, 16:59 Uhr (hier geht’s zum Spiel)

Filament

Euch steht der Sinn nach Rätseln im Weltraum? Dann schnappt euch Filament, das bei Epic gerade kostenlos zu haben ist. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen Spielen verzichtet das Spiel auf Horrorelemente, sondern stellt euch stattdessen vor anspruchsvolle Knobeleien, durch die ihr nach und nach aufdeckt, was mit der verschwundenen Crew des Raumschiffs Alabaster geschehen ist.

Kostenlos verfügbar bis: 10. November 2022, 16:59 Uhr (hier geht’s zum Spiel)

1:42 Filament - Erstes Gameplay aus dem SciFi-Puzzlespiel

Destroy All Humans: Clone Carnage

Okay, Clone Carnage ist eigentlich ein Multiplayer-DLC für Destroy All Humans und kein eigenes Spiel. Ihr könnt den Standalone-Titel aber auch für sich allein spielen - allerdings hat das Teil bisher ziemlich miese Bewertungen von Spielern eingefahren. Vor allem die dünn besiedelten Server und der Mangel an Inhalten wird häufig kritisiert. Die Free2Play-Umstellung dürfte dem geschuldet und ein Versuch sein, das Actionspiel neu zu beleben.

Kostenlos verfügbar bis: Ab sofort dauerhaft Free2Play bei Steam (hier entlang zum Spiel), bei Epic (noch?) nicht umgestellt.

Ist bei den kostenlosen Spielen diesmal was für euch dabei? Auf welche Gratis-Titel hofft ihr kommende Woche? Schreibt uns gerne eure Meinung unter dem Artikel.