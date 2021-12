Bei Steam, Epic & Co. sind am Wochenende 5 Spiele kostenlos

Aktuell stolpert man definitiv nicht per Zufall über spannende kostenlose Spiele, denn auch nach dem Steam Herbst Sale sieht es mit Free Weekends recht rar aus. Doch wir haben uns trotzdem mit der Lupe auf die Suche begeben und sind ein paar interessanten Spuren gefolgt. Das Ergebnis: Fünf Spiele, die ihr am Wochenende gratis bekommt - zwei davon als zeitlich begrenzte Free Trials, die drei anderen könnt ihr für immer behalten.

Highlight der Woche: Company of Heroes 3

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Relic | Release: TBA (Multiplayer-Alpha)

Entwickler Relic ist aktuell das Zugpferd der Echtzeitstrategie. Erst bringen sie eine der besten RTS-Serien aller Zeiten mit einem fulminanten Age of Empires 4 zurück auf die große Bühne, schon gibt's auch Company of Heroes 3 kostenlos zu spielen. Die Multiplayer-Alpha lädt euch ein, die wichtigsten Facetten der Mehrspieler-Gefechte zu erkunden: Ihr schickt eure Truppen über das Schlachtfeld, erobert Punkte, nutzt Deckung, hebt Stellungen aus und ringt um Überlegenheit.

Wo der Singleplayer mit einer neuen Kampagnenkarte in gänzlich neue Richtungen vorstößt, bleibt der Multiplayer nah an dem, was schon CoH 2 unsterblich gemacht hat. Und dahinter steckt Strategie: Viele Fans halten dem Vorgänger seit 14 Jahren die Treue, gerade weil die Multiplayer-Formel so hervorragend funktioniert. Falls ihr die Alpha mal selbst ausprobieren wollt, folgt unserem handlichen Guide, der alle Details zur Anmeldung verrät:

Weekend Trial: Ebenfalls kostenlos spielbar

Diese Woche sieht es bei den übrigen Free Trials überschaubar aus, aber hey, Rainbow Six verschlingt ja durchaus viel Zeit:

Rainbow Six: Siege: Ubisofts erfolgreichste Multiplayer-Marke überhaupt ist am Wochenende via Uplay (beziehungsweise Ubisoft Connect, wie die Kids von heute sagen) kostenlos spielbar. Die Trial-Version ist allerdings zeitlich befristet.

Diese Spiele gibt's dauerhaft geschenkt

Umso erfreulicher, dass sogar drei Spiele dauerhaft verschenkt werden - und zwar bei Epic und GOG:

Dead by Daylight: Die Steam-Sensation gibt es jetzt auch auf Epic - und zwar komplett kostenlos. Alle Details zur Aktion, zu kaufbaren DLCs und Co. in unserer Sondermeldung zu Dead by Daylight:

while True: learn (): Ein kurioses Informatik-Rätselspiel, in dem ihr bloß ein einziges edles Ziel verfolgt: eure Katze besser zu verstehen.

Crime Cities: Seid ihr heute morgen aufgewacht und wolltet unbedingt ein 22 Jahre altes Spiel spielen? Nein? Crime Cities macht aber echt Laune und sieht aus wie die Los-Angeles-Flüge im alten Blade Runner. Wird auf GOG verschenkt.

Auf GOG gibt's natürlich wie immer noch diverse andere Spiele, die dauerhaft verschenkt werden. Und falls für euch gar nichts dabei war, dann schaut mal bei den Releases der Woche vorbei, den dort gibt's immer interessante Neuerscheinungen, die sich vielleicht für euch lohnen könnten.