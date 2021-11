Kaum ist Age of Empires 4 erschienen, geht es für Relic Entertainment direkt weiter: Immerhin arbeitet das kanadische Studio zusätzlich noch an Company of Heroes 3. Dort konnten wir vor kurzem den Multiplayer-Modus ausführlich anspielen und verraten euch in unserem Angespielt, wie viel beziehungsweise wie wenig sich ändert:

8 3 Mehr zum Thema Exklusiv gespielt: Company of Heroes 3

Aber ihr müsst euch nicht nur auf unser Wort verlassen, sondern könnt euch schon ab Dienstag selbst in die Multiplayer-Schlachten stürzen. Wie schon bereits bei der Ankündigung des Strategiespiels im Juli lassen Relic und Sega eine spielbare Alpha vom Band. Wir verraten euch, welche Inhalte zur Verfügung stehen und wie ihr an der Alpha teilnehmen könnt.

Ab wann ist die Multiplayer-Pre-Alpha spielbar?

Der Vorab-Download der Pre-Alpha ist bereits ab jetzt für alle registrierten Spieler über Steam möglich. Spielbar ist der Multiplayer-Modus jedoch erst ab Dienstag, dem 30. November 2021, 18:00 Uhr.

Die Multiplayer-Alpha läuft insgesamt bis zum 7. Dezember 05:00 Uhr morgens. Danach endet der Zugang.

Company of Heroes 3: So nehmt ihr an der Pre-Alpha teil

Um die Multiplayer-Pre-Alpha zu spielen, benötigt ihr einen Steam-Account und müsst euch im Entwicklerprogramm von Company of Heroes anmelden. Wir nehmen euch Schritt für Schritt mit:

Besucht die offizielle Seite von Company of Heroes 3 und registriert euch für das CoH-Entwicklerprogramm. Folgt den Anweisungen und erstellt euch einen Relic-Account, sofern noch nicht vorhanden. Anschließend erhaltet ihr eine Bestätigungsmail in eurem E-Mail-Postfach. Befolgt erneut die Anweisungen und schließt die Registrierung ab. Wieder auf der CoH-Seite angekommen, verknüpft ihr euren Steam-Account mit eurem Relic-Account. Die Multiplayer-Pre-Alpha taucht anschließend automatisch in eurer Steam-Bibliothek auf und ihr könnt den Vorab-Download starten.

Falls ihr schon an der ersten Alpha teilgenommen habt, müsst ihr diese Schritte nicht mehr befolgen. Stattdessen sollte sich die Pre-Alpha bereits in eurer Steam-Bibliothek befinden.

Was ist in der Multiplayer-Pre-Alpha spielbar?

In der Pre-Alpha von Company of Heroes 3 erhaltet ihr einen ersten Einblick in den Mehrspieler-Modus des Strategiespiels. Dabei könnt ihr euch entweder gegen andere Spieler messen beziehungsweise gegen die KI alleine oder im Koop-Modus antreten.

Gekämpft wird auf vier Karten, die allesamt in Italien spielen, mit zwei Fraktionen. Ihr könnt euch entweder für die US-Truppen oder die Wehrmacht entscheiden, die jeweils über eigene Einheiten und Taktikmöglichkeiten verfügen.

Was ist mit der Kampagne von Company of Heroes 3?

Die Singleplayer-Kampagne von Company of Heroes 3 ist nicht Teil dieser Pre-Alpha. Wir konnten aber die Kampagne bereits bei der Enthüllung im Juli ausprobieren und verraten euch, was sich hier im Vergleich zu den Vorgängern ändert:

58 34 Mehr zum Thema Company of Heroes 3: Infos zur Kampagne

Obwohl Entwickler Relic mittlerweile schon die zweite Pre-Alpha zu Company of Heroes 3 startet, ist das Strategiespiel noch nicht auf der Zielgeraden. Erscheinen soll der dritte Teil nämlich erst voraussichtlich im 4. Quartal 2022 - ihr müsst also noch ein wenig Geduld beweisen.