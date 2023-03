Kostenlos bei Steam & Epic: Ganze 6 Spiele gratis, die sich alle wirklich lohnen

Bei Steam und Epic bekommt ihr gerade 6 richtig gute Spiele kostenlos.

Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und es gibt wieder kostenlose Spiele bei Steam und im Epic Store! Und diese Woche lohnt sich ein Blick in die Gratisspiele auf jeden Fall, denn es warten einige echte Highlights auf euch. Vor allem Strategie- und Warhammer-Fans kommen auf ihre Kosten.

Wie immer gilt: Ihr könnt die Spiele entweder für immer behalten oder sie für ein paar Tage in vollem Umfang ausprobieren.

Highlight der Woche: Total War: Warhammer 3

3:02 Total War Warhammer 3: Im epischen Launch Trailer zu Immortal Empires fliegen die Fetzen

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Kostenlos spielbar bis: 13. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Total War ist seit über 20 Jahren eine der besten und beliebtesten Strategie-Serien. Mit Total War: Warhammer 3 sollte vor rund einem Jahr der vorläufige Höhepunkte der Reihe erscheinen, doch Technikprobleme und Bugs sorgten für Frust bei den Spielenden.

Mittlerweile hat sich die Situation aber deutlich verbessert. Mit Immortal Empires ist kürzlich auch die grandiose Mega-Kampagne, die alle drei Total-War-Warhammer-Spiele miteinander verbindet, aus der Beta-Phase entlassen worden.

Die beiden Vorgänger braucht ihr nicht mehr, um Immortal Empires zu spielen. Warum ihr dieses Wochenende unbedingt nutzen solltet, um den massiven Sandbox-Modus auszuprobieren, erklärt euch unser Strategie-Guru Fabiano hier:

Mehr zum Thema Warhammer 3: Nach dem Ende der Beta ist Immortal Empires sogar noch besser von Fabiano Uslenghi

Weitere kostenlose Spiele

Warhammer: Vermintide 2

Falls ihr statt Strategie lieber Action mögt, aber auf Warhammer Fantasy nicht verzichten wollt: hier ist das richtige Spiel für euch! In Vermintide 2 zieht ihr im Vier-Spieler-Koop durch verschiedene Missionen, erledigt größtenteils im Nahkampf Skaven und Chaosanhänger, sammelt Loot und wertet eure Charaktere auf.

Kostenlos spielbar bis: 13. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

6:55 Warhammer: Vermintide 2 - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos

Frostpunk

Noch mal richtig gute Strategie: Im Aufbauspiel Frostpunk übernehmt ihr die Kontrolle über eine Steampunk-Siedlung, die ihr als Anführer durch eine Eiszeit führen müsst.

Neben einem anspruchsvollem Aufbau-Part müsst ihr auch immer wieder schwierige Entscheidungen bewältigen. In der Liste der besten Aufbauspiele ist Frostpunk auf jeden Fall ganz oben mit dabei.

Kostenlos spielbar bis: 16. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

3:31 Frostpunk - Test-Video zum Endzeit-Aufbauspiel

Dead by Daylight

Ihr wollt als gruseliger Horror-Killer Jagd auf Überlebende machen? Dann schaut mal bei Dead by Daylight rein. Der Steam-Dauerbrenner rangiert seit Jahren unter den meistgespielten Spielen auf Steam und bietet mit seinen asymmetrischen Multiplayer-Partien ein wirklich unvergleichliches Spielerlebnis.

Kostenlos spielbar bis: 13. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Call of the Sea

In Call of the Sea verschlägt es euch in die 1930er-Jahre. Als junge Frau begebt ihr euch in diesem Adventure auf eine Karibik-Reise voller Mysterien und Rätseleinlagen, um euren verschollenen Ehemann wiederzufinden.

Kostenlos sichern & behalten bis: 16. März (hier geht's zum Spiel bei Epic)

1:13 Call of the Sea: Trailer zeigt die Story des düsteren Insel-Adventures

Dungeon Defenders: Awakened

Dungeon Defenders 3 verbindet Tower Defense mit Action-Rollenspiel: Ihr wählt hier eine Klasse, baut Türme auf und kämpft gemeinsam mit diesen gegen angreifende Feindeswellen. Vor allem auf höhen Schwierigkeitsgeraden kann das sehr anspruchsvoll werden, dafür regnet es aber auch haufenweise Loot.

Kostenlos spielbar bis: 13. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Das war's für diese Woche mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende bei Steam und im Epic Store. Welches Spiel werdet ihr ausprobieren? Startet ihr eine epische Strategiekampagne in Total War: Warhammer 3 - Immortal Empires? Verprügelt ihr Chaoskrieger und Rattenmenschen in Vermintide 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!