Habt ihr trotz Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 und der Beta zu Elden Ring absolut nichts zu zocken, reichen euch auch dieses Wochenende wieder einige Gratisspiele und Free Weekends bei Steam, Epic und GOG die Hand. Außerdem werden zwei Ingame-Pakete für interessante Free2Play Games verschenkt.

Shooter-Fans kommen genauso auf ihre Kosten wie Strategie-Liebhaber und ein Open-World-Klassiker oder Survival-Geheimtipp mit Horroreinschlag erwarten euch ebenfalls. Genug Vorgeplänkel, hier sind alle Gratis-Angebote für den PC, die ihr übers Wochenende spielen oder sogar dauerhaft herunterladen könnt. Viel Spaß beim Stöbern!

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung gibt es dauerhaft geschenkt

Dass Borderlands launige Shooter-Action mit Loot-Sucht-Spirale bereithält, müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr erzählen. Jetzt gibt es aber überraschend Tiny Tina's Aussault on Dragon Keep bei Epic geschenkt - für viele der beste DLC von Borderlands 2, den ihr als Standalone-Variante komplett ohne Hauptspiel zocken dürft.

In den zehn Stunden Spielzeit erwarten euch der typische schräge Borderlands-Humor, mit Tina eine chaotische, aber liebenswerte Heldin und eine Hommage an Dungeons & Dragons. Ihr könnt mit dem Gratisspiel auch gleich austesten, ob das kommende Spin-Off Tiny Tina's Wonderlands etwas für euch ist.

Wie bekommt ihr es? Das kostenlose Spiel sichert ihr euch, indem ihr euch bei Epic in euren Account einloggt, über die Shop-Seite zum Angebot navigiert und dort auf Holen klickt. Schon landet das Spiel dauerhaft in eurer Bibliothek.

Angebot gilt bis : 16. November 2021 um 17 Uhr

: 16. November 2021 um 17 Uhr Plattform: Epic

Den Open-World-Klassiker Outcast dürft ihr gratis behalten

Jetzt wo Outcast 2 angekündigt ist und viele Open-World-Spiele nach einer neuen Identität suchen, könnte man ja einen Blick auf ein echtes Open-World-Urgestein werfen, das eine besonders lebendige und vielfältige Spielwelt erschafft - Outcast! Dafür müsst ihr auch keinen Cent bezahlen, denn bei GOG bekommt ihr es geschenkt.

Die Version wurde für moderne Rechner optimiert und lässt sich auch mit dem Gamepad steuern. Trotzdem müsst ihr euch für die Grafik aus dem Jahr 1999 wappnen. Als kleiner Ausflug in die Geschichte der offenen Spielwelten taugt es aber auf jeden Fall, außerdem entspinnt sich eine interessante Geschichte um den fremdartigen Planeten Adelpha und seine Kultur, nachdem ihr dort unfreiwllig strandet.

Wo die Open World ihren Anfang nahm und was eine gute Spielwelt ausmacht, lest ihr bis ins Detail in unserem mehrteiligen Report:

26 28 Mehr zum Thema So funktioniert Open World, Teil 1

Wie bekommt ihr es? Loggt euch bei GOG ein, steuert die Shop-Seite von Outcast 1.1. an und packt das Spiel gratis in euren Warenkorb. Ihr dürft es dann für immer behalten.

Angebot gilt bis : 15. November 2021

: 15. November 2021 Plattform: GOG

Civilization 6 könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Auch Civilization 6 ist jetzt nicht gerade ein Strategie-Geheimtipp. Versumpft ihr immer noch in Teil 5 oder habt euch noch nie so recht an die Reihe rangetraut, bekommt ihr über das Free Weekend auf Steam jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, es mit einer Tasse Tee an einem kalten Herbstwochenende mal zu versuchen. Vielleicht erwischt euch ja sofort das Eine-Runde-Geht-Noch-Prinzip. Ergeht es euch so, könnt ihr Civ 6 aktuell auch um 85 Prozent reduziert für 9 Euro erstehen.

Aber es gibt auch viel neuen Nachschub für Genre-Liebhaber: Warum gerade 2021 ein goldenes Jahr für Strategiespiel-Fans ist, besprechen unsere Experten Micha, Maurice und Reiner im Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Wie bekommt ihr es? Um die Probephase von Civilization 6 zu starten, loggt ihr euch bei Steam ein, geht auf die Shop-Seite des Spiels und klickt auf den grünen »Spiel starten«-Button, dann beginnt der Download.

Angebot gilt bis : 15. November 2021 um 19 Uhr

: 15. November 2021 um 19 Uhr Plattform: Steam

Diese Ingame-Pakete könnt ihr kostenlos behalten

Rogue Company: Epic-Paket für Saison 4: Rogue Company ist ein Free2Play-Agenten-Shooter, der im Stil von Valorant taktische Schussgefechte mit Kräften und Gadgets würzt. Das Pack gibt es bei zum 18. November um 17 Uhr bei Epic. Ihr bekommt die Helden Switchblade und Scorch, ein Outfit für ersteren und 20.000 an Battle-Pass-Erfahrung.

World of Warships - Exclusive Starter Pack: World of Warships ist auf Steam dauerhaft kostenlos spielbar und entlässt euch in strategische Seeschlachten mit historischen Schauplätzen und Schiffen. Über das Paket sichert ihr euch mehrere Boni wie Designs, ein Schiff, einen Hafen-Slot, einen Commander mit 6 Skillpunkten oder auch Steam-Container-Lootboxen mit zufälligen Items. Das Angebot läuft am 22. November um 8 Uhr aus.

Diese Spiele könnt ihr noch kostenlos ausprobieren

Barotrauma: Koop-Survival-Spiel mit Horroreinschlag, bei dem ihr gemeinsam ein U-Boot steuert und repariert, während ihr Monster bekämpft und die Crew am Leben haltet. Ist bis zum 15. November um 19 Uhr bei Steam kostenlos spielbar und parallel um 75 Prozent auf rund 6 Euro reduziert.

Horizon Chase Turbo: Dieses Rennspiel-Horizon sieht weniger schick aus als sein großer Bruder, liefert aber fluffigen Arcade-Spaß im Stil der 90er. Ihr zockt bis zum 15. November um 19 Uhr kostenlos bei Steam, wenn ihr wollt und zahlt 10 Euro statt etwa 17 Euro, wenn ihr dauerhaft zuschlagen wollt.

Football, Tactics & Glory: Das Management-Spiel rund um Fußball verkauft sich mit XCOM trifft Football Manager . Klingt ambitioniert, aber die Kritiken fallen sehr positiv aus und bis zum 15. November um 19 Uhr dürft ihr für lau einen Blick drauf werfen oder für etwa 6 Euro statt 25 dauerhaft in die virtuelle Fußball-Liga einsteigen.

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im November weitere Gratisspiele abstauben, und zwar hochkarätige: Es gibt unter anderem das abgedrehte Abenteuer Control von den Max-Payne-Machern Remedy, den zweiten Teil der neuen Lara-Croft-Saga Rise of the Tomb Raider oder das umfangreiche Open-World-Rollenspiel Dragon Age Inquisition:

48 6 Mehr zum Thema November-Gratis-Spiele für Prime-Kunden

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt im November als besonderes Schmankerl für Star-Wars-Fans Knights of the Old Republic 2 kostenlos. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns doch in die Kommentare!