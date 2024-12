Kostenlos auf Steam & Co.: Am Wochenende sind 4 Spiele gratis und 3 davon könnt ihr behalten

Epic Games verschenkt einen Herr-der-Ringe-Hit.

Es ist doch noch gar nicht Weihnachten! Das ist den großen Spiele-Plattformen aber egal. Steam, Epic Games und GOG haben ein trotzdem schonmal ein paar Geschenke für euch. Dieses Mal könnt ihr nicht nur am Wochenende kostenlos in Spiele reinschnuppern, sondern drei der vier hier vorgestellten Titel auch behalten.

Highlight der Woche - Der Herr der Ringe: Return to Moria

1:31 Der Herr der Ringe: Im Launch-Trailer zu Return to Moria wird gearbeitet und gefeiert

Genre: Action-Adventure | Release: 24. Oktober 2023 | Kostenlos bis: 19. Dezember Kostenlos einsammeln und behalten auf Epic Games

Wenn schon immer mal wissen wolltet, wie es ist, ein Zwerg in Mittelerde zu sein, dann ist Der Herr der Ringe: Return to Moria euer Spiel. Ihr begebt euch auf eine Reise in die alte Zwergenheimat Moria, um verlorene Schätze aus den tiefen Minen zu bergen.

Ihr durchstreift prozedural generierte Dungeons, baut Mineralien ab, sammelt Nahrung, wertet eure Ausrüstung auf und prügelt euch mit Orks und anderen Fieslingen. Indem ihr Basen errichtet und die Wahrzeichen der Zwerge wiederherstellt, haucht ihr den dem alten Königreich Khazad-dûm neues Leben ein.

All das macht ihr allein oder im Koop in einer Gruppe aus acht Zwerginnen und Zwergen. Dabei ist es egal, auf welcher Plattform ihr Return to Moria spielt. Dank Crossplay könnt ihr auch von Epic aus mit euren Freundinnen und Freunden losbuddeln, die das Spiel auf Steam oder Konsole besitzen.

Weitere kostenlose Spiele

Squad 44 : Früher bekannt als Post Scriptum, spielt dieser Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg. In zwei Teams tretet ihr auf riesigen Maps, die bis zu 100 Spielerinnern und Spieler fassen, gegeneinander an. Dabei errichtet ihr MG-Nester, sowie Barrikaden und bewegt euch mit Jeeps und Panzern fort. Kostenlos spielen bis: 16. Dezember, 19 Uhr auf Steam

1:26 Squad 44: Der umbenannte Weltkriegs-Shooter Post Scriptum stellt sich im Trailer neu vor

Pankapu : In diesem 2D-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Pankapu, der die Welt der Träume von einer Albtrauminvasion befreien soll. So lest ihr schlechten Träumen mit Schwert und Magie die Leviten, während ihr die tragische Geschichte eines Kindes in der realen Welt erlebt. Kostenlos abholen und behalten bis : 18. Dezember, 19:00 Uhr auf Steam

: In diesem 2D-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Pankapu, der die Welt der Träume von einer Albtrauminvasion befreien soll. So lest ihr schlechten Träumen mit Schwert und Magie die Leviten, während ihr die tragische Geschichte eines Kindes in der realen Welt erlebt. The Whispered World (Special Edition): Im handgezeichneten Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Daedalic schlüpft ihr in die Rolle eines traurigen Clowns, der sich nichts sehnlicher wünscht als sein Narrendasein hinter sich zu lassen und die Welt zu erkunden. Als ihm prophezeit wird, dass er diese Welt rettet, begibt er sich auf eine Reise in die entlegensten Ecken. Kostenlos abholen und behalten bis : 15. Dezember, 15 Uhr auf GOG

(Special Edition): Im handgezeichneten Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Daedalic schlüpft ihr in die Rolle eines traurigen Clowns, der sich nichts sehnlicher wünscht als sein Narrendasein hinter sich zu lassen und die Welt zu erkunden. Als ihm prophezeit wird, dass er diese Welt rettet, begibt er sich auf eine Reise in die entlegensten Ecken.

Nichts dabei? Dann guckt doch mal in den oben verlinkten Artikeln nach, ob sich dort nicht was für euch findet. Bei Prime Gaming gibt's diesen Monat Spiele wie Dredge und Star Wars: Bounty Hunter, und auf Steam könnt ihr einige Titel zu Schnäppchenpreisen schießen.

Wenn ihr während der Vorweihnachtszeit eure Nase lieber in Bücher steckt, habt ihr mit dem Pathfinder-Bundle auf Humble Bundle einiges zu tun.