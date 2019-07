Vergangenes Wochenende gab es gleich fünf kostenlose Spiele auf Steam und im Epic Games Store, diese Woche bekommt ihr nur zwei.

Eines ist lediglich nur übers Wochenende kostenlos, das andere dürft ihr auch nach der Aktion behalten. Sollten wir ein Spiel übersehen haben, das ebenfalls aktuell kostenlos auf Steam oder im Epic Games Store ist, lasst es uns im Kommentarbereich wissen.

Borderlands am Wochenende kostenlos

Auf Steam bekommt ihr aktuell das erste Borderlands in seiner »Game of the Year Enhanced«-Version kostenlos. Ihr könnt es bis zum 22. Juli kostenlos spielen, danach müsst ihr es kaufen. Immerhin gibt's in dieser Zeit aber Rabatt auf Borderlands: Statt 30 Euro zahlt ihr bis zum 22. Juli 15 Euro.

Link zum Angebot: Borderlands Game of the Year Enhanced kostenlos auf Steam

Borderlands ist der erste Teil der beliebten Loot-Shooter-Reihe und dreht sich um die vier Kammerjäger (Vault Hunter) Brick, Lilith, Roland und Mordecai. Ihr könnt das Spiel mit bis zu drei Freunden im Koop spielen. Die Enhanced-Edition bietet schärfere Texturen und neue Waffen, neu ist ebenfalls eine Minimap. Wir haben das Remaster von Borderlands getestet.

Limbo dauerhaft geschenkt

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche Limbo geschenkt. Im Gegensatz zu Borderlands, das ihr nur übers Wochenende kostenlos spielen könnt, gehört euch Limbo für immer. Dafür müsst ihr das Spiel lediglich bis zum 25. Juli eurer Bibliothek hinzufügen. Nächste Woche verschenkt Epic dann gleich zwei Spiele: Moonlighter und This War of Mine.

Link zum Angebot: Limbo kostenlos im Epic Games Store

Limbo ist ein grimmiger Puzzle-Plattformer, in dem ihr einen Jungen durch eine Welt voller Fallen und Gefahren wie Riesenspinnen steuert. Das Spiel sticht mit einem Schwarz-Weiß-Stil hervor und lebt von seiner unheimlichen und mysteriösen Atmosphäre. Mehr dazu erfahrt in unserem Test zu Limbo. Ähnlich düster (und mindestens genauso gut) ist übrigens der Nachfolger Inside.

