9 Jahre altes Kultspiel mit 95 Prozent positiven Steam Reviews bekommt überraschend einen neuen Spielmodus

In The Binding of Isaac tötet ihr eure Mutter mit euren Tränen.

Eigentlich schien das 2014 veröffentlichte Roguelike The Binding of Isaac: Rebirth vor zwei Jahren mit seiner dritten Erweiterung Repentance fertiggestellt worden zu sein. Doch nun wurde überraschen über X (ehemals Twitter) ein neuer Spielmodus angekündigt, den sich Fans schon seit einigen Jahren wünschen: Ein Online-Koop-Modus.

Darauf haben die Fans lange gewartet

Multiplayer gab es schon: Eigentlich ist das Roguelike The Binding of Isaac für eine einzelne Person konzipiert. Ihr flieht vor eurer verrückt gewordenen Mutter und versucht, in eurer Spielzeugkiste zu überleben. Zwar gibt es bereits einen Spielmodus, bei dem eine zweite Person als Geist oder sogar als vollwertiger Charakter dazustoßen kann. Jedoch nur lokal.

Auf Steam konnte man sich immerhin mit Remote Play trösten, das lokalen Multiplayer simuliert und so online spielen ermöglicht. Doch das hat mit einigen technischen Problemen zu kämpfen und ist daher nur bedingt eine Alternative.

Die Entwickler von Isaac schaffen Abhilfe: Einem Screenshot des ausführenden Produzenten Tyrone Rodriguez nach, den er auf X gepostet hat, werdet ihr das bockschwere Actionfeuerwerk bald auch online zusammenspielen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dem Bild zufolge können bis zu vier Personen gleichzeitig spielen. Zudem gibt es eigene Highscores beziehungsweise Winstreaks und verschiedene Modi. Damit sind vermutlich die Standard-Modi wie der Greed-Mode gemeint, bei dem ihr euer Geld möglichst klug investieren müsst, um am Ende siegreich zu sein. Oder ihr seid einfach krass. Das ist bei Isaac immer eine Lösungsmöglichkeit.

Wann erscheint der neue Spielmodus?

Wann der Online-Modus erscheint, ist noch nicht bekannt. Rodriguez redet in seinem Beitrag von bald . Sein Co-Creator Edmund McMillen hat über TikTok angekündigt, dass es ein großes kostenloses Update für The Binding of Isaac: Repentance geben wird. Ein Online-Modus wurde dort jedoch genauso wenig erwähnt wie ein Veröffentlichungsdatum.

Anhand der Aussagen ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Online-Modus noch in diesem Jahr erscheinen wird. Sollte der neue Spielmodus Teil des von McMillen angesprochenen Updates sein, ist davon auszugehen, dass ihr den Repentance-DLC besitzen müsst, um ihn spielen zu können.

Weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Ankündigung? Habt ihr Interesse an einem Online-Modus? Welche Hoffnungen habt ihr bezüglich des Updates, von dem McMillen gesprochen hat? Habt ihr noch andere Empfehlungen für große Fans von Roguelikes und/oder Roguelites? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!