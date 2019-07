Leak könnte Name und Aussehen des 31. Helden in Overwatch verraten

Erst vor kurzem hieß es im Entwickler-Video zum Hero-Shooter Overwatch noch, dass Held Nummer 31 noch etwas Zeit für Feinschliff benötigt. Jetzt ist ein Leak aufgetaucht, der Name und Aussehen des Charakters verraten könnte.

Der Held könnte männlich und etwas älter sein, sowie Sigma heißen, wenn es nach einem Screenshot geht, den das offizielle World Cup Team von Mexiko geteilt hat. Eigentlich sollte der nur das neue Role-Lock-System vorstellen. Das setzt demnächst verpflichtend eine 2-2-2-Kombination für Matches heraus, die aus zwei Heilern, zwei Damage Dealern und zwei Tanks besteht.

Als Spieler erhält man dann eine separate Wertung für jede Rolle und nicht mehr ein allgemeines Skill-Rating. Wie das aussieht, zeigt der Screenshot auch, aber darunter hat sich als meistgespielter Held der mysteriöse Sigma eingeschlichen.

Der Screenshot im Tweet ist aktuell noch verfügbar. Das mexikanische Team will ihn von einem mexikanischen Overwatch-Blog haben, wo das Bild seitdem gelöscht wurde.

Wenn Sigma wirklich der nächste Held ist, dürfte bald eine größere Ankündigung von Blizzard selbst folgen. Womöglich ist der Screenshot von Sigma auch absichtlich aufgetaucht, um den 31. Helden schon einmal ins Gespräch zu bringen. Gestern hat Blizzard selbst außerdem einen eigenartigen Teaser auf Twitter veröffentlicht, der ebenfalls mit dem Helden zu tun haben könnte:

