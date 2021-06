EA hat bekanntgegeben, dass einige Serienteile der Need for Speed-Reihe für immer aus dem digitalen Verkauf genommen werden - und das schon beginnend ab dem 31. Mai. Genaue Uhrzeiten wurden nicht veröffentlicht, falls ihr euch die Spiele noch sichern wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall beeilen. Wir haben bei EA nachgefragt und geben Bescheid, falls wir eine Antwort bekommen.

In Rente geschickt werden folgende Spiele:

Das Verkaufsende betrifft übrigens nicht nur EAs hauseigene Plattform Origin. Auch Steam und andere Stores werden die Spiele aus dem digitalen Sortiment nehmen - am 1. Juni um 13 Uhr war beispielsweise NfS: The Run noch bei Origin verfügbar.

Die einzige Chance, in Zukunft noch an die Titel zu gelangen, werden demnach Auktionsplattformen wie eBay, Restposten im lokalen Einzelhandel und Grabbeltische auf Flohmärkten sein.

Selbst wenn ihr die Spiele bereits besitzt, müsst ihr euch auf Änderungen gefasst machen. Denn auch die Funktionen zum Kaufen von Autoteilen und Ingame-Währungen werden nicht mehr aktiv sein.

Online-Rennen werden weiterhin möglich sein, jedoch auch nicht mehr lange. Denn bereits zum 31. August 2021 werden die Spiele dauerhaft in den Offline-Modus versetzt. Danach könnt ihr also nur noch gegen die KI-Fahrer antreten, Matches mit Freunden und Leuten aus dem Internet sind nicht mehr über offizielle Wege möglich.

Im Subreddit zur Need for Speed-Reihe hat sich der Community Manager Max Myrus an die Spieler gewandt und zu der Entscheidung Stellung bezogen:

"Entscheidungen, Spiele in Rente zu schicken, sind nie einfach, aber wir wenden uns nun mit vollem Fokus der Zukunft von Need for Speed zu.[...]Die Spielerzahlen sind nun an einem Punkt angekommen, an dem die weitere Pflege hinter den Kulissen für Need for Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed und The Run nicht mehr vertretbar ist."