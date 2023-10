Ab heute bei Netflix: Einer der besten neuen Marvel-Filme in einer 13 Minuten längeren Fassung

Definitiv eins der großen Highlights von Phase 4 des Marvel Cinematic Universe: Der dritte Solo-Film von Tom Holland als Spider-Man. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Obwohl sich Spider-Man: No Way Home ins Marvel Cinematic Universe einordnet, gibt’s den Film (noch) nicht bei Disney Plus. Das haben wir dem Rechte-Wirrwarr zwischen Sony und den Marvel Studios zu verdanken. Doch wer Netflix abonniert hat, kann jetzt einen der besten neuen Superhelden-Filme dafür bei dem konkurrierenden Streamingdienst gucken.

Ab heute bei Netflix und 13 Minuten länger

Besonderes Schmankerl: Dabei handelt es sich nicht um die ursprüngliche Kinofassung, sondern den 13 Minuten längeren Extended Cut. Damit kommt Spider-Man: No Way Home auf eine Laufzeit von stolzen 161 Minuten. (Zum Glück sind bei euch Zuhause der Pauseknopf und die Toilette nicht weit entfernt.)

Die sogenannte More Fun Stuff -Version des Films kommt mit acht zusätzlichen Szenen daher, die Peter Parkers (Tom Holland) drittes Solo-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe nochmal zusätzlich unterfüttern. Falls ihr fragt, worum es überhaupt geht, haben wir natürlich den offiziellen Trailer zu No Way Home für euch parat:

3:04 Spider-Man - Der neue Trailer zeigt uns endlich die Schurken in ihrer vollen Pracht

Unter Fans des Marvel Cinematic Universe genießt Spider-Man: No Way Home besonders große Beliebtheit - gerade, was neue MCU-Filme und -Serien nach Avengers: Endgame angeht. Das ist bei der Story und den Charakteren, die im Film auftreten, aber auch wenig verwunderlich.

Fast die 100 geknackt: Auf Rotten Tomatoes steht No Way Home beispielsweise bei einem Kritiker-Durchschnitt von 93 Prozent, Fans zücken sogar 98! Bei Metacritic sieht es im direkten Vergleich mit 71 Punkten nicht ganz so rosig aus, von Zuschauern bekommt der Film von Regisseur aber auch sehr starke 8,5 Prozent in der durchschnittlichen Wertung. Unsere Filmkritik zu Spider-Man: No Way Home findet ihr übrigens hier.

Wiedersehen mit alten Schurken und Helden

Seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern gewarnt - wobei es uns ehrlich gesagt verwundern würde, wenn ihr das bis heute noch nicht mitbekommen habt: In No Way Home kehrt nicht nur eine Palette an altbekannten Spider-Man-Schurken (wie zum Beispiel Willem Dafoe als Green Goblin oder Alfred Molina als Doc Ock) zurück, sondern auch die Wandkrabbler aus längst vergangenen Kino-Abenteuern.

Nostalgie zahlt sich aus: Damit sind natürlich Tobey Maguire und Andrew Garfield als Peter Parker und … Peter Parker gemeint. Dass sich das für Disney und die Marvel Studios sowas von ausgezahlt hat, zeigt sich übrigens im weltweiten Einspielergebnis von Spider-Man: No Way Home. Mit sage und schreibe 1,92 Milliarden Dollar handelt es sich hierbei um den dritterfolgreichsten MCU-Film, der sich nur nach Avengers: Infinity War und Endgame einordnen muss.

Na wenn dieser Anblick mal keine Fan-Herzen höher schlagen lässt! Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Übrigens: Mehr zu Marvel und Spider-Man könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr Spider-Man: No Way Home bereits gesehen und wenn ja, wie gut euch hat der dritte Solo-Film von Tom Holland in der Rolle des Peter Parkers gefallen? Welcher Spider-Man-Darsteller ist euer persönlicher Liebling und warum: Holland, Maguire oder Garfield? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!