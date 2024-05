Kostenlos bei Epic: Ab heute gibt’s spektakuläre Mittelalter-Schlachten gratis

In Chivalry 2 prügelt ihr euch als Ritter mit bis zu 64 Spielern.

Im Epic Games Store könnt ihr euch auch diese Woche ein kostenloses Spiel abholen. Mit dem aktuellen Gratisspiel erlebt ihr quasi eine Zeitreise. Denn dieses Mal bekommt ihr den Mittelalter-Drescher Chivalry 2.

Wie lange läuft die Aktion?

Bevor wir auf die inhaltlichen Stärken des Spiels eingehen, sei daran erinnert, dass die Aktion im Epic Games Store zeitlich begrenzt ist. Chivalry 2 könnt ihr euch noch bis nächsten Donnerstag, den 6. Juni um 17 Uhr gratis sichern.

14:10 Chivalry 2 - So epische Mittelalter-Schlachten haben wir ewig nicht mehr gespielt - So epische Mittelalter-Schlachten haben wir ewig nicht mehr gespielt

Was bietet Chivalry 2?

Chivalry 2 wirft euch zurück ins dunkle Mittelalter. Aus der Perspektive eines Ritters erlebt ihr actionreiche Kämpfe mit bis zu 64 Personen. In den brachialen Multiplayerschlachten fliegen ordentlich die Fetzen – völlig egal, ob bei Belagerungen oder Feldschlachten.

Insgesamt gibt es drei Spielmodi. In Team Objective, dem Belagerungsmodus, müsst ihr Belagerungsgeräte an feindliche Mauern schieben oder Dörfer niederbrennen. Im Team Deathmatch kämpft ihr Seite an Seite mit euren Gefährten gegen das gegnerische Team, während im Free-for-All jeder auf jeden einhackt.

Das Kampfsystem lässt euch dabei viel Raum für Kombinationen und Taktiken. Wiederholtes Schlagen etwa ermöglicht Kombos und mit Finten lasst ihr Gegner ins Leere laufen. Trotz der Vielzahl an Möglichkeiten und dem schnellen Wechsel der Angriffe ist das System benutzerfreundlich und intuitiv.

Nach jedem Match erhaltet ihr Informationen zu eurem Fortschritt und wie viel Gold ihr gesammelt habt. Dieses investiert ihr in einem Shop, um Charakter- und Waffenskins freizuschalten. Zudem gibt es unterschiedliche Klassen und Unterklassen, die sich etwa bei den Lebenspunkten oder der Geschwindigkeit unterscheiden.

Zum Release lautete unser Urteil: »Chivalry 2 bietet dichte Atmosphäre und packende Schlachten im Mittelalter. Das Spiel baut auf alten Stärken auf und entwickelt sie weiter.« Überzeugt haben uns damals das Spieldesign und Atmosphäre des Mittelalter-Battlefields.

Kritik gab es hingegen beim Umfang und der Balance. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut euch doch unser Test-Video an, das ihr weiter oben eingebunden findet.