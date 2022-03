Lost Ark: Mehr Story und neuer Raid? Was Amazons Teaser verraten

Lost Ark ist erst seit etwas mehr als zwei Wochen in Europa veröffentlicht und noch längst haben viele von euch noch nicht alle Inhalte gesehen. Selbst wer von euch auf Stufe 50 angekommen ist und sich den Endgame-Inhalten widmet, der wird noch einiges zu tun haben:

Nichtsdestotrotz könnte es in nächster Zeit schon neue Inhalte geben: Auf Twitter begann Amazon damit erste Teaser zu veröffentlichen. Wir verraten euch, was vermutlich hinter diesen Andeutungen steckt.

Was zeigt der erste Teaser?

Bei den Teasern handelt es sich um zwei spezielle Gifs, die Amazon in der Nacht auf dem offiziellen Twitter-Account von Lost Ark veröffentlichte. Der erste Teaser zeigt einen Kopf mit einem mächtigen Geweih, welches mit leuchtenden Verzierungen versehen ist:

Amazon selbst liefert dazu keine weiteren Informationen. Dennoch lässt der Teaser eine Spekulation zu: Das Geweih gehört offenbar zu einem Boss namens Argos, den es bislang in der westlichen Version von Lost Ark noch gar nicht gibt.

Argos ist nämlich der Endboss eines Abgrund Dungeons, der in der koreanischen und russischen Version von Lost Ark später als Update hinzugefügt wurde. In dem Dungeon bekämpft ihr einen riesigen Hirsch, welcher euch einiges abverlangt: So benötigt ihr acht Spieler und müsst es insgesamt mit drei Phasen aufnehmen.

Ein Trailer zur russischen Version des Inhaltsupdates gewährt einen kleinen Einblick:

Kadan: Der zweite Teaser im Detail

Beim zweiten Teaser ist sogar ein ganzer Charakter zu sehen - wenn auch nur dessen Rückseite, wobei die Pose und die langen Haare ein paar Erinnerungen an Sephiroth aus Final Fantasy 7 wecken:

Beim gezeigten Charakter handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kadan, dem ersten Guardian-Slayer. Der spielt in der Lore von Lost Ark eine durchaus wichtige Rolle und kämpfte unter anderem an der Seite von König Luterra. Selbst im Spiel ist er bislang zumindest in der europäischen und amerikanischen Version nicht direkt aufgetreten.

Das könnte sich aber eventuell bald ändern: Der Teaser ist vermutlich ein Hinweis darauf, dass sich demnächst ein neues Story-Kapitel von Lost Ark öffnet, bei dem Kadan im Fokus steht.

Neue Inhalte, aber wann?

Sollten die Teaser tatsächlich darauf deuten, dass demnächst ein großes Inhaltsupdate im Haus steht, dann wäre das gar nicht allzu überraschend, wie es auf dem ersten Blick scheint. Wie unsere Kollegen von MeinMMO berichten, sprach Director Keum Kang Sun bereits im Vorfeld davon, dass der Argos-Raid nach circa einem Monat erscheinen soll.

Sollten Smilegate und Amazon an diesem wagen Termin festhalten, dann wäre mit dem Update im laufenden Monat März zu rechnen. Bislang gibt es jedoch abseits der Teaser noch keine Ankündigung, ob das tatsächlich der Fall sein wird.

Statt neuer Inhalte gibt es am Donnerstag, dem 3. März, erst einmal einen neuen Patch, der das aktuelle Endgame von Lost Ark vereinfachen soll. Das stößt nicht unbedingt auf viel Gegenliebe:

Neue Inhalte für Lost Ark, kaum nachdem das Spiel erschienen ist: Ist das für euch ein wichtiger Faktor oder seid ihr noch gar nicht bei den Endgame-Inhalten des MMOs angekommen? Verratet uns dazu doch eure Meinung gerne in den Kommentaren!