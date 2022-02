In Lost Ark sind die sogenannten Alts, also weitere Charaktere neben eurem Hauptcharakter, eine optionale, aber durchaus sinnvolle Zeitinvestition: Eure täglichen Teilnahmen an Endgame-Aktivitäten wie Chaos-Dungeons und Wächter-Raids sind limitiert, weitere Charaktere bringen hier zusätzliche Versuche – und damit auch mehr Gold!

Wie Amazon jetzt bestätigt hat, könnt ihr innerhalb kürzester Zeit drei weitere eurer Charaktere auf Level 50 bringen, sobald ihr mit eurem ersten Helden Stufe 50 erreicht habt. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Der Power Pass in Lost Ark erklärt

In den Patch Notes zum EU-Release hat Amazon jetzt bekanntgegeben, dass ihr ganze zwei Power Passes im Spiel geschenkt bekommt, sobald ihr Level 50 erreicht und die Hauptgeschichte bis zum Gebiet Nord-Vern abgeschlossen habt.

Was genau ist ein Power Pass?

Mit diesem Item könnt ihr einen weiteren Charakter ganz einfach von Level 1 auf Level 50 boosten. Dieser erhält dann Ausrüstung mit einem genügend hohen Item-Level, um sich umgehend in die ersten Endgame-Aktivitäten stürzen zu können.

Wie bekommt man den Power Pass?

Um den ersten Power Pass zu erhalten, müsst ihr lediglich die Hauptgeschichte von Lost Ark abschließen, die euch am Ende in das Gebiet Nord-Vern führt. Absolviert dafür einfach alle Quests, die einen orangenen Pfeil oder einen hellblauen Globus als Quest Marker haben.

Die letzte Story Quest in diesem Gebiet heißt Ealyns Geschenk . Dort müsst ihr einfach mit Königin Ealyn in ihrem Audienzsaal in Burg Vern reden und bekommt am Ende den Power Pass per Post zugestellt.

Um den zweiten Powerpass zu erhalten, müsst ihr lediglich den ersten benutzen und einen eurer Alts auf Level 50 boosten. Danach bekommt ihr automatisch den zweiten Power Pass per Post zugestellt.

Wie bekomme ich weitere Charaktere schnell auf Level 50?

Falls euch drei Level-50-Charaktere noch nicht genügen, könnt ihr außerdem den Wissenstransfer benutzen. Dafür müsst ihr euch in die Wissenskammer eurer Festung, die ihr schon relativ früh im Verlauf der Handlung geschenkt bekommt, begeben.

Hier könnt ihr nun für 600 Gold einen weiteren Charakter auf Level 50 boosten, der Prozess dauert acht Stunden. Allerdings ist Gold am Anfang rar gesät, erst mit dem Erreichen der T3-Abgrund-Dungeons im Gebiet Punika kommt ihr an wirklich große Mengen der Ingame-Währung. Überlegt euch also gut, ob ihr den Wissenstransfer umgehend nutzen wollt.