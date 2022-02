Amazon feiert mit Lost Ark einen vollen Erfolg. Am 12. Februar befanden sich laut SteamDB sogar mehr als 1,3 Millionen Spieler gleichzeitig in der Welt von Arkesia. Auch in unserem vorläufigen Test konnte Lost Ark äußerst gut abschneiden und unsere Tester überzeugen. Auf eine finale Wertung haben wir uns allerdings noch nicht festgelegt.

Obwohl uns viele Spieler grundlegend zustimmen, zeichnet Steam aktuell ein anderes Bild. Die Rezensionen werden regelrecht mit Negativ-Bewertungen geflutet, was dazu geführt hat, dass Lost Ark mittlerweile nur noch auf »Ausgeglichen« steht. Das Kuriose dabei: Mit dem Spiel selbst hat die Kritik kaum etwas zu tun.

Die Server sind die wahren Spielverderber

Schaut ihr euch die positiven Rezensionen der vergangenen Tage an, regnet es reihenweise Lob für Amazons neues MMO. Das Problem ist, dass die meisten Spieler eine Menge Zeit mitbringen müssen, um Gameplay und Spielwelt überhaupt zu Gesicht zu kriegen. Schuld daran sind die langen Warteschlangen, die viele eifrige Spieler seit dem Vorbesteller-Launch quälen.

User Linze1 fasst nach 20,7 Stunden Spielzeit (wobei wir nicht sagen können, wie viele er davon in der Warteschlange verbracht hat) die Problematik in einem Satz zusammen:

Wer keine Lust hat, sich jeden Tag 5-6 Stunden in der Warteschlange zu quälen, sollte vorerst noch die Finger davon lassen.

In den Rezensionen findet ihr noch jede Menge ähnlicher Rezensionen. Manche nehmen die aktuellen Warteschlangen mit Humor, andere sind ernüchtert und wiederum andere machen aus ihrer Steam-Rezension ein Tagebuch. Aktuell sind alle europäischen Server von der Problematik betroffen. Wirklich haarsträubend ist es allerdings auf den beliebteren Servern.

Auf dem inoffiziellen deutschen Server »Asta« knackt Lost Ark schon gegen Mittag die 20.000er Marke an Spielern, die sich in der Warteschlange befinden. Umgerechnet müssen Spieler daher auf Asta mit einer Wartezeit von fünf bis sechs Stunden rechnen. Doch auch auf anderen Servern sieht es nicht viel besser aus.

Wie es aktuell um die Server und Warteschlangen steht, lest ihr in unserem regelmäßig aktualisierten Server-Ticker nach:

Zwischenzeitlich wurde auch die Charaktererstellung auf verschiedenen Servern deaktiviert, was besonders ärgerlich ist, wenn man versucht mit Freunden auf einem Server zu spielen. Deshalb wird der Wunsch nach Server-Transfers in der Community immer lauter, solange man die Kapazitäten der schon bestehenden Server nicht erhöht.

Viele Spieler ärgert es zudem besonders, dass Amazon anscheinend nicht aus dem katastrophalen Launch von New World gelernt hat, da sich die gleichen Server-Probleme bei Lost Ark wiederholen.

Auch Peter hat sich in seiner lesenswerten Kolumne über die derzeitige Server-Situation in Lost Ark ausgelassen:

Auf welchem Server seid ihr und wie lange musstet ihr bisher in Warteschlangen verbringen? Was müsste Amazons nächster Schritt sein, um die Probleme rund um die Server in den Griff zu kriegen? Wir sind auf eure Erfahrungen gespannt, weshalb ihr diese schleunigst in den Kommentaren verewigen solltet!