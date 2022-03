Lost Ark: Welche Klasse fehlt euch am meisten?

Aktuell könnt ihr in der westlichen Version von Lost Ark 15 verschiedene Klassen spielen. Das ist zwar schon eine recht breite Auswahl, damit fehlen aber noch einige Klassen, die es beispielsweise bereits in koreanischen Version gibt.

Zum Beispiel war eigentlich die Summoner-Klasse für den westlichen Release von Lost Ark geplant. Kurz vor Veröffentlichung entschieden sich die Entwickler aber dazu, die beliebte Klasse noch gegen die Zauberin zu ersetzen, da sie geradliniger und damit einfacher zu spielen ist, als die Beschwörerin:

Insgesamt gibt es sieben Klassen, die es bisher noch nicht in die EU-Version geschafft haben:

Lance Master

Destroyer

Arcana

Beschwörerin

Painter

Scouter

Reaper

Jetzt ist natürlich die große Frage: Welche der sieben Klassen wünscht ihr euch am meisten in die westliche Lost Ark Version? Dazu haben wir euch eine kleine Umfrage erstellt. Ihr müsst dieses Mal die Qual der Wahl treffen, denn ihr habt nur eine Stimme:

Wer sich lieber mit den aktuellen Klassen auseinandersetzen möchte, schaut sich am besten alle Lost Ark Klassen in der Übersicht mit Experteneinschätzung an und wer noch gar nicht weiß, ob Lost Ark überhaupt den eigenen Geschmack trifft, wirft einen Blick in unseren Test zu Lost Ark. Wer lieber zuschauen als lesen möchte, kann auch unser Testvideo anschauen:

Schreibt uns natürlich auch gerne in die Kommentare, warum ihr euch genau diese Klasse wünscht. Vielleicht gibt es ja auch einen Spielstil, den ihr euch wünscht aber so noch in keiner (existierenden) Klasse wiederfindet.

Laut unserer letzten Umfrage spielt ihr am liebsten übrigens die Krieger-Klassen, wobei der Paladin am beliebtesten war, gefolgt vom Berserker und der Schattenjägerin. Erst dann folgte die Zauberin auf Platz vier. Würde sich das ändern, wenn ihr eine der noch nicht in der EU-Version spielbaren Klassen auswählen könntet? Schreibt uns doch auch das in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten!