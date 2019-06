Madden NFL 20 angekündigt, hier die wichtigsten Neuerungen

Wenig überraschend starten die Sportmarken von EA Sports auch 2019 allesamt in eine neue Runde. Neben FIFA 20 geht auch ein neues American-Football-Spiel an den Start: Madden NFL 20. Im Rahmen der EA Play, dem hauseigenen Show-Event von Electronic Arts vor der E3 2019, wurden nun die wichtigsten Neuerungen des neuen Madden vorgestellt. Also neben dem neuen Cover-Star Patrick Mahomes, der 2018 bei den Kansas City Chiefs eine ziemlich beeindruckende Show abgeliefert hat.

Die Rückkehr des College Football wünschen sich Madden-Fans seit vielen Jahren. In Face of the Franchise findet die zumindest in eingeschränkter Form statt. Abseits davon findet man die bisher gezeigten Neuerungen eher im Detail. Letztlich wird sich ohnehin erst im Test entscheiden, ob Madden 20 die Macken des Vorgängers ausgleichen kann. Die offenbarten sich nämlich vordergründig in den Gameplay-Details durch Bugs und Balancing-Probleme.

Madden 20 erscheint am 2. August 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Wer die Superstar oder Ultimate Superstar Edition kauft, kommt drei Tage früher ins Spiel.