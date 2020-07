Der Director und Schreiber hinter dem ersten Mafia, Daniel Vavra, zeigte sich bereits im Mai genervt über Fragen, inwieweit er beim Remake Mafia: Definitive Edition beteiligt ist. So erklärte er auf Twitter, dass er weder um seine Meinung noch seine Mitarbeit gebeten wurde und absolut nichts mit dem Remake zu tun hat.

Jetzt hatte Vavra ein Bild auf Facebook geteilt, das sich über das Remake lustig machte - wie die tschechische Eurogamer-Website berichtet.

Das Bild war wie ein Meme aufgebaut und zeigte einen erfundenen Vergleich zwischen »Current Gen« und »Next Gen«, mit dem einzigen Unterschied, dass der Charakter Paulie mit einem grünen Anstrich versehen wurde - wohl in Anlehnung an Shrek. Einen Screenshot des geposteten Bilds könnt ihr euch nach wie vor bei indan-tv.cz ansehen.

Das Bild ist nicht das einzige Zeugnis eines wütenden Daniel Vavra. In den Kommentaren ließ der Entwickler noch einen sarkastischen Wutausbruch folgen, der sich so übersetzen lässt:

"Sicher gibt es rote, explodierende Fässer, ein Deckungssystem und physisches Schadensmodell wie in GTA 5 und fünf mal mehr Feinde. Es ist einfach in allen Belangen besser! Ich bin neidisch, dass ich es damals selbst nicht so machen konnte. Dass mir die explodierenden Fässer damals nicht in den Sinn kamen! Und dann noch die Autos, die wir nicht für Kinder gemacht haben, sondern stattdessen ein dummes Physik-System entwickelten, was einfach jeden gestört hat. Es hätte einfach so viel besser werden können."