Endlich sehen wir die Mafia: Definitive Edition in Aktion - und sogar in 4K! Die Kollegen von IGN haben ein 15 Minuten langes Video zum heiß ersehnten Gangster-Spiel veröffentlicht. Neben Gameplay-Szenen und einer kompletten Mission ist darin zu sehen, wie Hangar 13 das Originalspiel von 2002 von Grund auf neu aufgebaut hat.

Im Video erklärt Entwicklerchef Halden Blackman Details zu den Missionen, der Story, Waffen und den Fahrzeugen in Mafia: Definitive Edition und spricht über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum ursprünglichen Spiel. Wir haben für euch drei besonders spannende Details aufgespürt, die ihr beim Angucken vielleicht übersehen habt:

0 0 Mehr zum Thema Mafia Remake: 3 Gameplay-Details, die ihr vielleicht übersehen habt

Falls ihr euch fragt, warum euch die Szenen manchmal an Mafia 3 erinnern: Die Engine des dritten Teils wurde für das Remake übernommen - allerdings mit einem neuen Beleuchtungssystem (gut zu sehen am Blaulicht der Polizeiwagen gegen Ende der Mission). Ihr seht das Video ganz oben in diesem Artikel, ein paar neue Screenshots hier drunter:

Mafia: Definitive Edition - Bilder aus dem Gameplay-Reveal ansehen

Alle Infos zum Mafia-Remake

Wollt ihr mehr Details zum Spiel? Dann seid ihr bei uns richtig! In unserer Screenshot-Analyse erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Spielwelt, Story & Waffen. Außerdem haben wir neue Infos, wie die Entwickler einen Hauptkritikpunkt am Original ausmerzen und die Open World mit Leben füllen wollen.

Wann ist Release? Mafia: Definitve Edition erscheint nach einer kurzfristigen Verschiebung nun am 25. September 2020 zunächst auf Steam - eine Version im Epic Store folgt erst später.

Noch nicht genug gesehen? In unserer News zur PC Gaming Show, findet ihr den aktuellen Trailer zum Spiel und einen Grafikvergleich mit Mafia von 2002.

Die Mafia Trilogy: Was man wissen muss

Remaster, Remake, Definitive Edition: Um die Neuauflage der gesamten Mafia-Reihe ranken sich viele Fragen, denn auch Teil 2 und 3 sind in aufgemotzten Versionen zurück. Welche Fassungen ihr kaufen könnt, was wo wirklich drin steckt und was das alles kostet, erklären wir in einem Überblick zur Mafia Trilogy.

Wie war das damals mit Mafia 1?

Heute Kult, damals revolutionär: Mafia hat in den Herzen vieler Spieler einen ganz speziellen Platz. Warum das Gangster-Epos uns damals so begeisterte und sogar dem Open-World-König GTA 3 Konkurrenz machte, lest ihr in unserer Hall of Fame zu Mafia 1.

Und wer eine Video-Reise in die Vergangenheit wagen will, findet in unserem Archiv bei GameStar Plus das originale Test-Video von vor 18 Jahren: