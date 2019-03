Magic-Karte für 166.000 Dollar - Schwarzer Lotus setzt neuen Rekord

In weniger als einem Jahr hat der schwarze Lotus seinen Wert verdoppelt: Im Juli 2018 ging die Karte noch für 87.000 Dollar auf Ebay weg, jetzt fuhr ein anderes Exemplar satte 166.000 ein - trotz gleicher Qualität und sogar gleichem Verkäufer, wohlgemerkt!

Und das, obwohl der Lotus in kaum einem Magic-Format überhaupt gespielt werden darf. Nur im Vintage-Format, das beinahe jede Karte erlaubt, ist er legal. Und selbst dort geht nicht mehr als ein Lotus pro Deck.

Was ist denn nun so besonders am schwarzen Lotus?

Als der schwarze Lotus erschien, hatten die Macher von Magic: The Gathering schlichtweg noch keine Ahnung, wie man so ein Kartenspiel balancen musste - schließlich war Magic das erste seiner Art und der Lotus erschien direkt im ersten Set! Auf den ersten Blick wirkt er tatsächlich recht unschuldig: Er verleiht seinem Besitzer einmalig drei Mana. Aber das kann komplett spielentscheidend sein. Wer in der ersten Runde einen Lotus legt, hat mit seinem ersten Land vier Mana, der Gegner ohne Lotus nur eins.

Aber der Lotus ist nicht nur mächtig, er ist auch noch enorm selten. Nur 1993 wurde er überhaupt gedruckt, deswegen existieren weniger als 40.000 Exemplare. Nur 1.100 davon stammen wie das just auf Ebay verkaufte aus dem allerersten Magic-Set Alpha, diese sind auch die mit Abstand wertvollsten. Recht schnell fiel den Machern auf, was für ein Fehler diese Karte war, deswegen erschien sie nach 1993 in keinem weiteren Set mehr.