Der neueste Marvel-Film hätte beinahe mit dem Tod des stärksten Avengers geendet

Um ein Haar wäre Carol Danvers Zeit im MCU schon wieder vorbei gewesen.

Eine Sache gleich vorab: Solltet ihr bislang noch nicht The Marvels geschaut haben und keine Details über das Ende verraten bekommen wollen, solltet ihr jetzt entweder auf Disney Plus vorbeischauen, wo ihr den Film seit dem 7. Februar anschauen könnt - oder ihr lest hier etwas über den neuen Rambo.

So, genug der Spoiler-Warnung, jetzt geht's ans Eingemachte: Am Ende von The Marvels ist es wie fast immer im Marvel Cinematic Universe. Der/die Böse ist besiegt, die Helden triumphieren, Friede, Freude, Eierkuchen.

The Marvels hätte aber ursprünglich ganz anders enden sollen - nämlich mit dem Tod von Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel.

Ein schmerzhaftes Ende für Captain Marvel

In einem Interview mit Comicbook.com hat Zawe Ashton, die Darstellerin der The-Marvels-Schurkin Dar-Benn, verraten, dass es zum Zeitpunkt des Drehs ihrer Erinnerung nach verschiedene Pläne das Ende betreffend gab.

Nicht alle dieser Pläne verrät sie, aber einen dann doch:

Es gab noch ein anderes Ende, das wir gefilmt haben, wo Brie und ich im Weltraum sind und gegeneinander kämpfen und sie [Captain Marvel und Dar-Benn] sind irgendwie zusammen verbrannt, was wirklich erstaunlich war. Und das war nur ein Tag, an dem ich mit Brie an Drähten hing, was surreal und lustig war. Aber ja, es gab ein paar verschiedene Pläne, glaube ich.

0:30 The Marvels feiert den Start auf Disney Plus mit einem neuen Trailer

Moment, stärkster Avenger?!

Das wäre ein grausames Ende für den derzeit stärksten Avenger gewesen. Aber da Captain Marvel bekanntlich am Ende ihres zweiten Solo-Films nicht verbrennt, trägt sie diesen Titel wohl noch eine Weile zu Recht.

Spoiler-Warnung Nr. 2: Ab hier folgen einige Infos zum Marvel Cinematic Universe, die vielleicht noch nicht jedem geläufig sind. Gebt acht, wenn ihr weiterlest.

Zwar gibt es im MCU einige Figuren, deren Kräfte die von Carol Danvers übertrumpfen könnten. Doch aus unterschiedlichen Gründen qualifizieren sie sich nicht für die Bezeichnung stärkster Avenger.

G'iah: Tut uns leid, aber die Serie Secret Invasion war kein Hirngespinst. Die Tochter von Skrull-Anführer Talos hat sich im Finale bekanntlich die DNA so ziemlich aller Avengers injiziert, die an der finalen Schlacht in Endgame teilgenommen haben. Das macht sie rein von der Logik her zwar potenziell mächtiger als Captain Marvel, aber: G'iah ist nun mal kein Avenger.

Tut uns leid, aber die Serie Secret Invasion war kein Hirngespinst. Die Tochter von Skrull-Anführer Talos hat sich im Finale bekanntlich die DNA so ziemlich aller Avengers injiziert, die an der finalen Schlacht in Endgame teilgenommen haben. Das macht sie rein von der Logik her zwar potenziell mächtiger als Captain Marvel, aber: G'iah ist nun mal kein Avenger. Scarlet Witch: Wanda war zwar eine Zeit lang Teil der Avengers, bevor sie sich dazu entschloss, sich in Westview häuslich niederzulassen. Stand jetzt ist die mächtige Hexe aber offiziell tot, nachdem sie auf Mount Wundagore zumindest scheinbar von Felsen erschlagen wurde.

Wanda war zwar eine Zeit lang Teil der Avengers, bevor sie sich dazu entschloss, sich in Westview häuslich niederzulassen. Stand jetzt ist die mächtige Hexe aber offiziell tot, nachdem sie auf Mount Wundagore zumindest scheinbar von Felsen erschlagen wurde. Bruce Banner / Hulk: Ja, wir haben die Szene in Thor: Ragnarok natürlich nicht vergessen, in der zumindest die Schiffs-KI Bruce als mächtigsten Avenger begrüßt hat. Aber seien wir mal ehrlich: Seid Bruce als auf Selfies posender Professor Hulk unterwegs ist, haben wir nicht mehr viel von seiner einstigen Power gesehen.

Ihr seht: Carol Danvers hat überlebt und kann sich deshalb derzeit noch mit Fug und Recht von uns als stärkster Avengers bezeichnen lassen.

Ob Deadpool unsere Meinung über Captain Marvel teilen würde? Wenn es dem Söldner mit der großen Klappe an einer Sache nicht mangelt, dann ist es ein gesundes Ego. Immerhin hat er bald die Chance uns zu beweisen, dass er der Stärkste ist - nämlich in seinem nunmehr dritten Kinofilm. Den brandneuen Trailer sowie erste Aussagen zum Film haben wir euch oben verlinkt.