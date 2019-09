Die Aufregung unter Comic-Fans war groß, als Square Enix auf der E3 2019 endlich das Avengers-Spiel enthüllte: Weder Iron Man noch Captain America oder Black Widow sahen den Schauspielern des Marvel Cinematic Universe auch nur ansatzweise ähnlich. Stattdessen wurden sie dem Look ihrer Motion-Capture-Darsteller und Synchronsprecher nachempfunden.

Damit werden sich durch Marvel's Avengers auf PC, Playstation 4 und Xbox One nicht Robert Downey Jr., Chris Evans oder Scarlett Johansson prügeln, sondern Nolan North, Jeff Schine und Laura Bailey. Thor wird wiederum von Travis Willingham verkörpert, der bereits in so vielen Videospielen mitgespielt hat, dass eine Aufzählung hier jeglichen Rahmen sprengen würde.

Und nachdem Entwickler Crystal Dynamics bereits das Aussehen von der Shield-Agentin und russischen Ex-Spionin Black Widow überarbeitet hat, wird nun auch dem Donnergott und Odinson ein neuer Look spendiert - der sogar schon jetzt Marvel-Fans schlaflose Nächte bereitet.

Marvel-Fans sind von den Avengers des Square-Enix-Spiels nicht begeistert

Der neue Look von Thor in Marvel's Avengers

An dem ursprünglich präsentierten Design des Avengers-Spiel kritisierte die Comic-Community vor allem, dass die Rächer der Erde viel zu generisch und fast wie Nachahmer oder Stuntdoubles (wer hier an Spaceballs denkt, bekommt einen Keks) aussahen, die gerne genauso cool wären wie die Superhelden der großen Leinwand.

Auf diese Kritik hat Crystal Dynamics reagierte Square Enix bereits bei Natasha Romanoff und die überarbeiteten Gesichtszüge und ihre neue Frisur wurden von den Fans auf Reddit mit großer Begeisterung aufgenommen.

Vergleichbar angetan zeigt sich die Community vom neuen Design Thors: In einem neuen »Charakterprofil«-Video zeigt sich der Odinson mit Half-Bun, gepflegtem Bart und einem grimmigeren Wikinger-Look. Dabei werden Fans auf Twitter und Reddit ganz … unruhig und feiern den neuen Look von Thor schon jetzt als »sexy« und »so verdammt heiß«.

The God of Thunder, Thor flies in for his very own Hero Week! People of Midgard, behold his mighty strength, his glorious lightning strikes, and his unmatched ability to make the snidest of comments. pic.twitter.com/R53WLrWdqB — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 27, 2019

Alternative Skins, Lootboxen und Mikrotransaktionen in Marvel's Avengers

Dass das ursprüngliche Design von Thor in Marvel's Avengers noch zu finden sein wird, ist dennoch nicht auszuschließen. Immerhin soll das Superhelden-Abenteuer voller alternativer Kostüme und Skins stecken, mit der Spieler ihre ganz eigenen Avengers so gestalten können, wie sie möchten.

Square Enix hat bereits durchblicken lassen, dass neue Skins und Outfits in Marvel's Avengers mithilfe von Lootboxen und/oder Mikrotransaktionen freigeschaltet werden können. Neue Helden oder Level sollen jedoch nichts kosten.

Wie das Echtgeld-System in Marvel's Avengers ausfallen wird, werden wir spätestens zum Release am 15. Mai 2020 erfahren. Bis dahin können wir uns noch zur Genüge am männlichen Aussehen von Donnergott Thor ergötzen. Was haltet ihr von dem neuen Look von Thor in Marvel's Avengers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Marvel's Avengers hat Mikrotransaktionen, für neue Helden zahlt ihr jedoch nichts