Marvel's Avengers: Black Widow wurde nach viel Kritik verändert

Marvel's Avengers kämpft mit einem recht skurrilen Effekt. Weil die Kinofilme rund um Iron Man, Black Widow und Co. so überaus erfolgreich sind, verbinden sehr viele Menschen ein bestimmtes Aussehen mit der jeweiligen Figur.

Nach dem ersten Trailer-Reveal des Crystal-Dynamics-Spiels hagelte es entsprechende Kritik: Die Gaming-Avengers sähen nicht nur überhaupt nicht wie die Filmversionen aus (was logisch ist), ihnen fehlt auch ein eigenes, spannendes Äußeres. Man verglich sie mit Stunt Doubles aus der zweiten Reihe.

Das soll sich ändern. Auf der San Diego Comic Con 2019 wurde bereits die überarbeitete Black Widow gezeigt. Ihre Figur geriet besonders ins Zentrum der Kritik, denn anders als Iron Man versteckt sie ihr Gesicht ja hinter keiner Maske. Hier der neue Look, verglichen mit dem alten:

Black Widow Graphics Update Comparison



Wow#Reassemble #SDCC2019 pic.twitter.com/qvbc2B4wRA — Have We Heard Anything About Marvel’s Avengers? (@AvengersSE) July 18, 2019

Die Änderung widerspricht dem, was die Entwickler im Vorfeld kommuniziert hatten. Ursprünglich wollte man keine weiteren Anpassungen am Äußeren vornehmen. Offenbar hat sich der Wind hier durch all die Kritik gedreht. Die bisherigen Gameplay-Präsentationen zum Spiel finden hinter verschlossenen Türen statt, das erste Gameplay ist aber bereits geleakt.

Ob auch die anderen Avengers ein Facelift bekommen, wissen wir derzeit noch nicht. Denkbar wäre es durchaus, bis zum Release 2020 ist es noch ein Weilchen hin. Und das aktuelle Spiel befindet sich noch im frühen Pre-Alpha-Stadium. Übrigens: Auf der San Diego Comic Con wurde auch bekannt gegeben, wie es mit den MCU-Filmen nach Avengers: Endgame weitergeht.

