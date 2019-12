Metal Gear Solid von Hideo Kojima soll fürs Kino verfilmt werden. Seit über einem Jahr ist Regisseur Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) bereits mit der Produktion beschäftigt und liefert nun ein kurzes Update.

Demnach ist ein neues Drehbuch von Derek Connolly (Jurassic World, Kong: Skull Island) fertig, das sich laut dem Regisseur sehr viel stärker an der Videospiel-Vorlage orientiert. Darüber hinaus hofft er auf ein Wiedersehen mit einem »bekannten Schauspieler«:

BONUS IF YOU MADE IT TO THE END: I’m sorry can’t update you on the MGS film more regularly... but:



-We just turned in a new draft. It’s full Kojima-quirk and full Military surrealism. I won’t say more ?

-I’m hoping to meet a specific actor very soon :)

-Let’s make this movie! pic.twitter.com/0Qj5XGTbkQ