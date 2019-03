Metal Gear Solid - Star-Wars-Schauspieler Oscar Isaac möchte Snake spielen

Der Spielehit Metal Gear Solid von Hideo Kojima wird verfilmt. Noch befindet sich die Produktion unter der Regie von Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) ganz am Anfang, dennoch bringt sich schon jetzt ein bekannter Schauspieler gleich mal selbst für die Hauptrolle ins Spiel.

Die Rede ist von Poe-Darsteller Oscar Isaac, bekannt aus den aktuellen Star-Wars-Filmen Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und kommende Episode 9. Als nächstes ist er neben Ben Affleck im Netflix-Actionfilm Triple Frontier (Start am 13. März) zu sehen und wurde gerade für eine Hauptrolle im Dune-Film bestätigt.

Im Interview mit dem US-Magazin IGN verrät Oscar Isaac nun, dass er sehr gerne die Rolle des aus den Spielen bekannten Charakter Snake in dem Kinofilm darstellen möchte:

"Ich werfe meinen Hut für die Rolle in den Ring."

Darüber hinaus liefert er auch gleich seine Meinung dazu, warum so manche Spiele-Verfilmungen in der Vergangenheit so ihre Schwierigkeiten bei der Umsetzung hatten:

"Die Sache mit Videospiele-Verfilmungen ist die, dass der Trick darin besteht, das Gefühl wiederzugeben, was Spieler fühlen, wenn sie ein Spiel erleben. Die Sache, an der es meist scheitert, ist die Handlung."

GameStar Plus-Podcast: Warum Spiele-Verfilmungen so oft scheitern

Regisseur antwortet auf Isaacs Wunsch

Ob Regisseur Jordan Vogt-Roberts seinen Wunsch bei der anstehenden Suche nach einer Besetzung für den Metal Gear Solid Kinofilm in Betracht zieht, wird sich zeigen. Gehört hat er Isaacs Bewerbung bereits und liefert per Twitter auch gleich seine Antwort darauf - plus ein Lob an einen User, der Isaacs Wunsch als Snake bereits bildlich in Form eines Mock-ups festgehalten hat.

"I'm throwing my hat in for that one." - Oscar Isaac on #MetalGearMovie pic.twitter.com/PYtKeDzvVk — BossLogic (@Bosslogic) March 4, 2019

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA:



To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake.



The full process required to cast an icon hasn’t even started, but..



Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from.



The ball’s in Oscar’s court. pic.twitter.com/DKM1gw0Oc2 — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) March 4, 2019

Erste Concept-Arts zur Spiele-Verfilmung

Zuletzt hat der Filmemacher im letzten Sommer zum 31. Jubiläum der Metal Gear Spielereihe eine Fülle an ersten Concept Arts zur Spiele-Verfilmung veröffentlicht, die so oder so ähnlich umgesetzt werden sollen.

So plant er die Atmosphäre der Vorlage in seiner ganzen Bandbreite abzudecken, wie etwa die Bedrohung einer totalen nuklearen Vernichtung bis hin zu Cyborg-Ninjas und vielem mehr. Weitere Details zur Verfilmung sind bis jetzt noch rar.

Metal Gear Solid - Concept Arts zur Spiele-Verfilmung ansehen

Derzeit wird an dem Drehbuch gearbeitet, im Laufe des Jahres könnte dann die Suche nach der Besetzung beginnen. Einen konkreten Release-Termin für den Actionfilm Metal Gear Solid gibt es bislang noch nicht.

