Ja, Snake ist ein verdammt cooler Typ und Metal Gear Solid könnte wohl kaum einen besseren Helden haben ... aber wir haben vielleicht einen gefunden: Keanu Reeves.

Eine neue Mod für Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain verwandelt Snake wahlweise in einen der beiden Keanu-Reeves-Charaktere John Wick (bekannt aus dem Kino) oder Johnny Silverhand (bekannt aus Cyberpunk 2077). Und damit schafft der Modder JinMar das beinahe Undenkbare und lässt Snake noch einmal lässiger und kaltschnäuziger wirken als er im Original ohnehin schon ist.

Die Modifikation überarbeitet allerdings nur das Äußere vom MGS-Helden. Obwohl ihr Keanu Reeves seht, hört ihr immer noch die Synchronstimme von Kiefer Sutherland, wenn Snake spricht und auch ansonsten bleibt das Spiel in Sachen Story und Gameplay unverändert.

Obwohl die Mod gerade erst veröffentlicht wurde, sieht das Charakter-Modell des Hollywood-Schauspielers (den manche von euch vielleicht nur aus Fortnite kennen) schon jetzt erstaunlich gut aus. Möglicherweise feilt JinMar ja in Zukunft noch weiter an seinem virtuellen Keanu Reeves. Bis dahin könnt ihr ihn euch aber schon einmal in ein paar Screenshots aus der Mod anschauen und euch selbst ein Bild machen:

Wo könnt ihr die Keanu-Reeves-Mod downloaden? Herunterladen lässt sich der Spaß ganz einfach über die Nexusmods-Seite von JinMar. Ihr benötigt natürlich auch noch das Originalspiel Metal Gear Solid 5. Wie genau die Installation funktioniert, erklärt der Modder ebenfalls auf seiner Mod-Seite.

