Am 18. August rollt der Microsoft Flight Simulator 2020 auf die Startbahn - dann betrachten wir vor unseren Bildschirmen die ganze Welt von oben. Aber was, wenn der Bildschirm einfach nicht genug ist? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Microsoft hat angekündigt, dass die VR-Umsetzung des Flight Simulators bereits im Herbst verfügbar sein wird - und zwar in Form eines kostenlosen Updates.

Welche VR-Brillen sind kompatibel?

Den Anfang macht die HP Reverb G2. Die brandneue VR-Brille entstand in Zusammenarbeit von Microsoft, Valve und HP und ist derzeit für September vorbestellbar. Umsetzungen für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index sollen später folgen. Zur Ankündigung präsentiert uns Projektleiter Jörg Neumann bereits einen kurzen Ausschnitt der Virtual-Reality-Version und erzählt:

"Ich habe 25 Jahre im Gaming-Bereich gearbeitet - das ist das beste Erlebnis, das ich je hatte. Das ist das immersivste, das ich je erlebt habe, ich kann es kaum erwarten, dass ihr es ebenfalls erlebt."

Ein Datum gibt es zwar noch nicht, die VR-Umsetzung für den Flight Simulator wird aber definitiv im Herbst als Update erscheinen und für alle Besitzer der Simulation kostenlos sein. Außerdem wurde ebenfalls überraschend ein Release auf Steam angekündigt.

Doch auch ohne VR setzt der Flight Simulator voll auf Realismus. Allein das Wetter soll bis ins kleinste Detail berechnet und perfektioniert werden. Einen Vorgeschmack auf die Grafik und die beeindruckende Technik gibt euch Fritz in seinem Video:

Wenn ihr euch bis zum Release noch mit allen Infos rund um Technik, Hardware und Gameplay rüsten möchtet, dann beantworten wir euch sämtliche Fragen in unserem Special zum Microsoft Flight Simulator.

Braucht ihr noch Hilfe bei der Wahl der besten VR-Brille? In unserer Kaufberatung stellen wir euch die aktuell besten Modelle einmal ganz genau vor. Und unser Hardware-Experte Nils verrät euch, wie stabil die fast fertige Preview-Version des Flight Simulators in seinem Benchmark-Test lief.