Minecraft Earth kombinierte das beliebte Gameplay von Minecraft mit Augmented-Reality-Elementen - wie zum Beispiel aus Pokémon Go bekannt. Jetzt blüht dem Projekt allerdings ein vorzeitiges Ende: Entwickler Mojang kündigte das Ende des Titels für Juni 2021 an.

Seit wann gibt es das Spiel? Damit wird Minecraft Earth beendet, bevor es überhaupt seinen eigenen vollständigen Release erleben durfte. Das Spiel befand sich seit dem 17. Oktober 2019 in einer Early-Access-Phase und war somit offiziell noch nicht veröffentlicht.

Wie läuft das Ende von Minecraft Earth ab?

Corona nicht unschuldig am Aus: Das Studio erklärt im Entwicklerblog, dass die Corona-Krise dem Spiel stark zusetzte. Denn Minecraft Earth konzentriert sich darauf, dass ihr euch in der Welt bewegt und mit anderen Spielern interagiert. Beides Dinge, die derzeit nur bedingt möglich sind. Und anders als Pokémon Go ließ sich das Spielprinzip nicht so einfach auf das Spielen von Zuhause aus ummünzen.

Aus diesen Gründen hielt das Team es für sinnvoll, seine Ressourcen anderweitig zu verwenden und den Support am 30. Juni 2021 vollkommen einzustellen. Zum Abschied gibt es jedoch noch ein letztes Update. Das ändert folgendes:

Entfernt sämtliche Mikrotransaktionen

Reduziert die Rubin-Kosten drastisch

Release sämtlichen bereits fertiggestellten Contents, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde

Zeit für das Craften und Schmelzen reduziert

Ersetzt ungenutzte Craft- & Schmelzboosts mit Radius-Boosts des gleichen Levels

Gibt allen Spielern ein Set von Charakter-Creator Items

Das ist das Ende: Ab dem 30. Juni wird es nicht mehr möglich sein, das Spiel herunterzuladen oder zu spielen. Am 1. Juli werden schließlich sämtliche Spielerdaten gelöscht. Eure Rubine werden zudem in Minecoins umgewandelt, die ihr im Minecraft Marketplace ausgeben könnt. Und jeder Spieler, der eine Mikrotransaktion tätigte, erhält eine Kopie der Bedrock-Edition von Minecraft.

Die Entwicklung des »großen« Minecraft - das es ganz nebenbei auch für Smartphones gibt - geht indes ungestört weiter. Das erhielt erst letztes Jahr ein großes Update, das die Grafik mit Raytracing-Effekten aufhübscht.