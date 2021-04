Die Minecraft-Welt eines besonders kreativen Spielers bringt Gehirne zum Schmelzen

Ein Spieler von Minecraft hat auf Reddit eine sehr verwirrende Welt vorgestellt. Denn in ihr seht ihr die Welt noch einmal in klein auf einem Tisch aufgebaut. Das ist allerdings keine Kopie, sondern tatsächlich die Spielumgebung, in der ihr euch befindet. Denn die Umgebung ist rekursiv und beinhaltet sich selbst.

In dem Video seht ihr zunächst das Modell einer Welt inklusive Schweinefarm auf einem Tisch aufgebaut. Als er jedoch sein eigenes Haus verlässt, befindet er sich plötzlich selbst auf dem Tisch eines viel größeren Hauses. Das ist nicht nur optische Illusion. Denn das Haus, was er selbst auf dem Tisch sah, ist exakt jenes, das er eben verlassen hat.

Wie ist das möglich?

Standardmäßig lassen sich solche Werke nicht in dem Sandbox-Baukasten erschaffen. Das Ergebnis realisierte der Erschaffer jumbledFox mithilfe von zwei Mods.

Immersive Portals: Erlaubt euch den Bau von Portalen, die ihr nicht nur betreten könnt, sondern durch die ihr auch die Welt auf der anderen Seite seht.

Pehkui: Erlaubt es euch, die Größe von Objekten in Minecraft zu verändern. So könnt ihr bestimmte Gegenstände einfach verkleinern oder vergrößern.

In de Spielwelt versteckte Portale teleportieren euch dadurch einfach in eine hoch- bzw. herunterskalierte Version der identischen Welt.

Mehr interessante Minecraft-Projekte

Mithilfe von Mods lassen sich so einige spannende Projekte in Mincraft erstellen. Ein anderer Nutzer erstellte etwa einen funktionsfähigen PC in der Spielwelt. Ein anderes Unterfangen kombinierte das Spiel mit dem Gameplay des PC Building Simulators. Und ein weiterer erreichte das große Ziel, Minecraft selbst in Minecraft zu spielen.

Es gibt zudem auch nützliche Projekte. Die Vereinigung Reporter ohne Grenzen nutzt das Spiel zum Beispiel, um Pressefreiheit an Orte zu bringen, in denen es keine gibt. Dafür bauten sie eine gewaltige Bibliothek.