Monster Hunter Wilds Technik frustriert PC-Spieler - »Ich glaube, ich muss meine Vorbestellung stornieren«

Die Beta von Monster Hunter Wilds konnte allein auf Steam eine halbe Million Spieler verzeichnen.

Die kürzlich zu Ende gegangene Beta von Monster Hunter Wilds hatte auf dem PC zum Teil mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Das sorgte natürlich bei zahlreichen Spielern für Frust. Auch der Entwickler und Publisher Capcom hat sich bereits dazu geäußert und gibt Entwarnung für den vollen Release - zumindest teilweise.

»Ich glaube, ich muss meine Vorbestellung stornieren«

Die Beta von Monster Hunter Wilds war ein voller Erfolg – zumindest in Bezug auf die Spielerzahlen. Über 400.000 Menschen haben innerhalb des ersten Tages an der Beta auf Steam teilgenommen. Es gab allerdings auch einen Wermutstropfen.

Zahlreiche PC-Spieler berichten von Bugs, Framerate-Einbrüchen und Grafikproblemen. Der Reddit-Nutzer bf_Lucius postete diesbezüglich ein Bild von seinem Spielerlebnis, das vermutlich Poogie das Schweinchen darstellen soll. Den Beitrag kommentiert er mit der Überschrift: »Ich glaube, ich muss meine Vorbestellung stornieren«.

In den Kommentaren nehmen es die anderen Nutzer mit Humor und teilen ihre Gedanken zu dem Polygon-Klumpen. Asdioh fragt zum Beispiel:

… ist das Poogie?

GladeHeart merkt daraufhin an, dass alles aussieht wie Poogie, wenn man nur die Auflösung genug herunterschraubt.

Auch handerson15 ist unzufrieden mit dem technischen Zustand, wie er in einem anderen Reddit-Beitrag erzählt. Dort beschwert er sich, dass Monster Hunter Wilds selbst mit einer 3060ti kaum zu laufen scheint. In den Kommentaren berichten andere Nutzer von ähnlichen Problemen.

Capcom gibt teilweise Entwarnung

Via X hat Capcom bekannt gegeben, dass der Build von Monster Hunter Wilds, an dem sie gerade arbeiten, bereits weiter und deutlich besser sei als der von der Beta. Der Bug, der für die Grafikprobleme verantwortlich war, wurde bereits entdeckt und wird in der vollständigen Release-Version nicht vorhanden sein.

Einige Probleme hängen allerdings nicht mit Bugs zusammen und stammen von den hohen Systemanforderungen. Schon wer einen etwas älteren PC hat, muss sich möglicherweise auf große Einbußen einstellen.

Wie jedoch auch aus den Reddit-Beiträgen hervorgeht, gab es auch zahlreiche PC-Spieler, die keine Probleme mit der Beta hatten. Das Gleiche gilt für Konsolen-Spieler, bei denen der Testzeitraum größtenteils ohne Komplikationen verlief. Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.