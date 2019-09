Es geht los: Die schon seit geraumer Zeit geplante Neuverfilmung der Beat'em Up-Reihe Mortal Kombat geht in Produktion. Zum Drehstart des Kinofilms steht nun auch endlich fest, welche bekannten Charaktere aus dem Prügelspiel den Sprung auf die große Leinwand geschafft haben.

Die erste Besetzung des Actionfilms dürfte Kennern der Spielvorlage freuen, spielen doch einige bekannte Figuren mit. Einzig die Rolle des britischen Schauspielers und Kampfkünstler Lewis Tan (Deadpool 2) wird noch nicht verraten.

Regisseur Simon McQuoid dreht das Film-Reboot von Produzent James Wan (Saw, Aquaman) nach einer Drehbuchvorlage von Greg Russo. Jedoch wird weiterhin ein großes Geheimnis aus der Story des Films gemacht. Damit ist noch immer offen, ob ein bestimmtes Spiel der mehrteiligen Reihe direkt verfilmt oder doch eine auf den wichtigen Charakteren basierende neue Story entwickelt wird.

