Mount & Blade 2: Wann kommt der Test?

Es ist vollbracht! Rund zehn Jahre nach seiner ersten Ankündigung ist Mount & Blade 2: Bannerlord endlich fertig, der Release auf Steam erfolgte am heutigen 25. Oktober 2022. Nach zweijähriger Early-Access-Phase wollen Spieler mit Interesse an der unwiderstehlichen Mischung aus Rollenspiel, Strategie und Mittelalter-Sandbox vor allem eines wissen: Wie gut ist Mount & Blade 2?

Der GameStar-Test wird Antworten liefern! Doch bis ihr ihn lesen könnt, vergeht noch ein bisschen Zeit. Ein Review mit Wertung können wir in diesem Fall ausnahmsweise nicht zum Release liefern. Wie lange ihr warten müsst und warum, verraten wir euch in diesem Artikel.

Mount & Blade 2: Deshalb dauert es länger

Entwickler Taleworlds Entertainment hat bis zur allerletzten Minute an Mount & Blade 2 geschraubt. Die jüngsten Änderungen am Early-Access-Build fasst das Studio in einem Trailer zusammen:

Dieses Verlangen der Entwickler, bis zum Schluss noch neue Features und Änderungen einzubauen (etwa schicke Standarten), hat sich auch auf die Testversionen ausgewirkt: Es gab nämlich keine. Taleworlds beziehungsweise seine Publishing-Partner schickten vorab keine Keys mit dem vollen Funktionsumfang an die Presse, wie es normalerweise üblich ist.

Stattdessen mussten wir Journalisten zusammen mit allen anderen Spielern bis zum heutigen Dienstag warten, um in Version 1.0 durchzustarten. Wir haben inzwischen eine neue Kampagne begonnen und tun unser Möglichstes, um den Release-Zustand des Rollenspiels so schnell und gründlich wie üblich für euch zu testen.

Wann erscheint denn nun der Test?

Natürlich spielt man ein großes Sandbox-Spiel wie Mount & Blade 2 nicht mal einfach so an einem Tag durch; bis wir alle Neuerungen, insbesondere am Familiensystem, in der neuen Version sehen und bewerten können, dürften viele Stunden vergehen. Von Einschätzungen zur Balance ganz zu schweigen. Auch wenn wir natürlich auf unsere eigenen Tipps zurückgreifen können, um den Spielstart zu beschleunigen:

Daher müssen wir euch in Sachen Wertung vorerst auf die nahe Zukunft vertrösten; nach derzeitiger Planung erscheint der Test zu Mount & Blade 2: Bannerlord im Laufe dieser Woche auf GameStar.de, vielleicht klappt's auch schon morgen Abend, am 26. Oktober 2022. Diese Angabe ist aber ohne Gewähr.

Glücklicherweise seid ihr nicht zum Blindkauf verdonnert; eine Kaufberatung liefert bereits unser ausführlicher Early-Access-Test von Ende 2020.

Spielt ihr schon fleißig Mount & Blade 2? Dann berichtet uns in den Kommentaren von euren Erlebnissen.