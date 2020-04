Mount & Blade 2: Bannerlord ist am Montag, den 30. März 2020 auf Steam in den Early-Access gestartet. Seitdem sind sechs Tage vergangenen - und seitdem sind auch schon sechs Updates für das Mittelalter-Rollenspiel erschienen.

Die Entwickler liefern täglich einen neuen Patch mit etlichen Fixes, Neuerungen und Verbesserungen, zuletzt erschien am Samstag, dem 4. April Version 1.0.5. Damit zeigt TaleWorlds Entertainment erstaunlich großen Willen, das eigene Spiel so schnell wie möglich immer weiter zu verbessern.

Zum Vergleich: Natürlich bringen auch andere Spiele nach ihrem Release häufig zeitnah erste Updates raus. Aber normalerweise dauert es bei Titeln wie zum Beispiel Call of Duty: Modern Warfare oder Warcraft 3: Reforged mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen bis die nächste Ladung an Bugfixes veröffentlicht wird. Mount & Blade 2 dagegen haut wie am Fließband ein Update nach dem nächsten raus.

Was hat sich in Mount & Blade 2 verbessert?

Natürlich kommt es nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität der Patches an. Deshalb schauen wir uns einmal genauer an, welche Verbesserungen und Fixes es mit der Version 1.0.5 inzwischen ins Spiel geschafft haben.

Die komplette Übersicht mit allen Patch Notes von Mount & Blade 2 könnt ihr euch auf Steam nachlesen. Wir haben für euch eine Auswahl der wichtigsten Inhalte zusammengestellt:

Bugfixes und Crashfixes : Vor allem kleinere Fehler standen bislang auf der Liste der Entwickler, da viele Kleinigkeiten in der Early-Access-Version zu Spielabstürzen oder anderen Problemen geführt haben. Zum Beispiel konnte allein das Reisen auf der Kampagnen-Karte das Spiel ungewollt beenden, dieser und viele weitere Bugs wurden inzwischen behoben.

: Vor allem kleinere Fehler standen bislang auf der Liste der Entwickler, da viele Kleinigkeiten in der Early-Access-Version zu Spielabstürzen oder anderen Problemen geführt haben. Zum Beispiel konnte allein das Reisen auf der Kampagnen-Karte das Spiel ungewollt beenden, dieser und viele weitere Bugs wurden inzwischen behoben. Anpassungen und Balancing bei Items und Rüstungen : Ein Early-Access-Spiel ist per Definition noch nicht fertig, deshalb nutzt Mount & Blade 2 die aktuelle Phase, um bei zahlreichen Details von Gegenständen und Ausrüstungen Fein-Tuning und Balancing zu betreiben. Patch 1.0.4 zum Beispiel hat über 200 überarbeitete Items ins Spiel zurückgebracht.

: Ein Early-Access-Spiel ist per Definition noch nicht fertig, deshalb nutzt Mount & Blade 2 die aktuelle Phase, um bei zahlreichen Details von Gegenständen und Ausrüstungen Fein-Tuning und Balancing zu betreiben. Patch 1.0.4 zum Beispiel hat über 200 überarbeitete Items ins Spiel zurückgebracht. KI-Verbesserungen : Auch das Verhalten der Gegner und Verbündeten wurde bereits schlauer. Mit Version 1.0.5 haben die Entwickler zum Beispiel den Schneeball-Effekt weiterentwickelt. Der sorgt dafür, dass Klans nicht mehr so schnell zu Königreichen überlaufen, die zuvor eine ihrer Siedlungen angegriffen haben.

: Auch das Verhalten der Gegner und Verbündeten wurde bereits schlauer. Mit Version 1.0.5 haben die Entwickler zum Beispiel den Schneeball-Effekt weiterentwickelt. Der sorgt dafür, dass Klans nicht mehr so schnell zu Königreichen überlaufen, die zuvor eine ihrer Siedlungen angegriffen haben. Weitere Neuerungen sind in Planung: Außerdem gehen die Entwickler kontinuierlich auf die Wünsche der Fans ein. Vor Kurzem haben wir zum Beispiel darüber berichtet, dass bald das Auto-Blocking aus dem ersten Mount & Blade zurückkehren soll, nachdem die Spieler es ausdrücklich eingefordert haben.

Updates machen nicht alles besser: Wer viel macht, macht auch viel falsch. Und so haben die Patches auch schon neue Probleme im Spiel verursacht, die es vorher noch nicht gab. Nach dem Update vom 1. April beschwerten sich beispielsweise viele Spieler über kaputte Savegames - und tatsächlich hat der Patch manche Speicherstände zerstört. Dadurch mussten die Betroffenen ihre Abenteuer komplett neu starten.

Solch gravierende Fehler wollen die Entwickler in Zukunft allerdings so gut es geht vermeiden. Und sollten doch weitere Probleme im Spiel auftauchen, dauert es vermutlich nicht lange, ehe der nächste Patch von Mount & Blade 2 erscheint.

Was haltet ihr von den täglichen Updates? Machen sie das Mount & Blade 2 wirklich besser oder sollten sich die Entwickler lieber Zeit nehmen, um neben Bugfixes nicht versehentlich neue Fehler ins Spiel einzubauen? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!