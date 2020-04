Der Early-Access-Release von Mount & Blade 2: Bannerlord lässt sich ohne viel zu überlegen als erfolgreich bezeichnen, ging jedoch nicht ganz reibungslos über die Bühne. So beklagen viele Spieler noch eine Reihe von Glitches und Bugs. Der Entwickler arbeitet daran diese zu beheben, sorgt allerdings selbst zum Teil für kaputte Savegames.

Wie das Team in einem neuen Post bekannt gibt, sorgte erst der Patch am 1. April für derartige Probleme. Zwar versuche das Studio, vergleichbare Fehler in Zukunft zu vermeiden, erklärt aber, dass das »nicht immer möglich sein wird«. Das bedeutet: Wer aktuell Mount & Blade 2 spielen will, sollte damit rechnen, nach einem Update von vorne anfangen zu müssen.

Im Text entschuldigt sich das Team für die Unannehmlichkeiten, die man den Spielern damit bereite. Weiter bedankt man sich für die zahlreichen Bug-Reports, welche die Spieler im Forum tätigen. Derzeit sei man damit beschäftigt, sämtliche Threads zu lesen, um die gefundenen Probleme zu beseitigen.

Workaround: Die alte Version nutzen

Wer lieber auf Bugfixes verzichtet, als seinen Spielstand zu den Akten zu legen, kann die alte Version von Mount & Blade 2 weiterspielen. Die könnt ihr über die Einstellungen des Spiels von Steam herunterladen.

Öffnet die Spieleigenschaften von Mount & Blade 2: Bannerlord in Steam

Geht hier zu dem Reiter »Betas«

Im Ausklappmenü könnt ihr eure gewünschte Version auswählen

Nach einem Klick auf »Schließen« lädt Steam das ältere Update herunter

Der erste Hotfix für das Spiel behob vor allem eine große Zahl von Absturzursachen. Er nahm sich jedoch auch einiger Gameplay-Aspekte an.

Unbeabsichtige Konsequenzen für Clans, die ihr Königreich verlassen, wurden entfernt

Die Spieler können durch Handel Frieden mit den Lords kleinerer Fraktionen schließen

Das tägliche Einkommen des Workshops wurde auf 200 begrenzt

Berechnung der maximalen Partygröße von Clans wurde geändert

Zwischenzeitlich erweitern auch die Fans selbst das Spiel mit ersten Mods. So könnt ihr beispielsweise euren Truppen Befehle geben, indem ihr euren PC anschreit, oder ganz einfach riesige Schlachten simulieren. Zudem kündigten manche Modder bereits größere Total Conversions an, die das Spielgeschehen zum Beispiel in das alte Japan oder Rom verfrachten.