Kürzlich haben EA und Respawn überraschend einen Battle-Royale-Ableger im Titanfall-Universum veröffentlicht. Unsere erste Einschätzung zum Free2Play-Spiel Apex Legends lest ihr im zugehörigen Vorab-Test. Eigentlich ein Grund zur Freude für die Fans der Shooter-Reihe, wäre da nicht die kürzliche Absage an Titanfall 3. Das soll sich gerade entgegen der Erwartungen nicht in Entwicklung befinden.

Trotzdem müsst ihr dieses Jahr nicht ohne vollwertiges Titanfall auskommen: Wie Respawn-CEO Vince Zampella auf Twitter angekündigt hat, erscheint noch 2019 ein Vollpreis-Titanfall. Publisher EA bestätigte das später in der aktuellen Quartals-Telefonkonferenz zu den Einnahmen noch einmal und versprach einen »besonderen Twist« für die Reihe.

Tons of things planned for @PlayApex in the future. We are also committed to listening to player feedback.



We are also working on more Titanfall for later in the year (yes, I said the T word). We love being able to experiment in this crazy universe!